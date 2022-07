High End Soundbar neu definiert – nuPro XS-8500 RC

Die nuPro XS-8500 RC ist die bisher mächtigste und leistungsfähigste Soundbar von Nubert. In den Bereichen Klang, Ausstattung und Technologie wurde die nuPro-Plattform nochmals weiterentwickelt und verbessert. War der bisherige Ansatz, mit einer Soundbar die Stereoanlage am TV zu ersetzen, so ist das Ziel jetzt ganz klar, einen Ersatz für die sperrige Surroundanlage zu schaffen, bei noch höherem HiFi-Anspruch an Klang und Volumen. Mit ergänzenden aktiven Lautsprechermodellen ist sogar eine flexible und kabellose 7.1.4 Wiedergabe möglich.

Subwoofer integriert, Sprache optimiert

Die nuPro XS-8500 RC gibt, wenn Dolby oder DTS anliegen, von Haus aus ein passendes Downmix-Signal wieder. Das heißt konkret, dass alle Kanalinformationen aufaddiert und dann durch unseren DSP auf die entsprechenden Chassis der Soundbar gelegt werden. Die nuPro XS-8500 RC bietet mit 32 Hz (-3dB) einen präzisen Tiefgang, wie man ihn sonst von hochwertigen Subwoofern erwartet. Die beiden 204 mm Tieftontreiber erhalten das Basssignal des LFE-Kanals, für authentische Explosionen mit hoher Präzision ohne die Notwendigkeit eines separaten Subwoofers. Da wir besonders großen Wert auf die Sprachwiedergabe legen, verwenden wir vier eigens für diesen Zweck optimierte Mitteltöner in symmetrischer Anordnung mit 119 mm Durchmesser. Das ermöglicht linearste Wiedergabe mit bester Sprachverständlichkeit für aktuelle Serienstreams und Blockbuster in den eigenen vier Wänden. Die klare und detailreiche Darstellung im Hochtonbereich übernimmt unser spezieller 25 mm Treiber mit hoher Belastbarkeit und feinster Auflösung. So sorgt das harmonische Zusammenspiel der ausgesuchten Einzelkomponenten und 820 Watt Spitzenleistung für die ultimative Performance im Wohnzimmer auf kleinstem Raum und einfachster Anwendung.

Ultimative TV-Base

Die High End Soundbar ist mit 120 cm Breite eine eindrucksvolle Erscheinung, mit massiv verstrebtem Gehäuse für bestmöglichen Sound. Der Nebeneffekt ist die enorme Stabilität der nuPro XS-8500 RC. So können bis zu 100 kg schwere TV-Geräte auf ihr platziert werden. Die edle Lackoberfläche rundet die elegante Optik ab. Dazu passt die nur 10 mm dünne, magnetische Abdeckung, durch die der Look der Soundbar weniger technisch erscheint. Der akustisch transparente Stoff lässt den Klang unverfälscht und gleichzeitig das Ablesen des OLED-Displays zu.

High-End Klangperformance

Alle Lautsprecher der Firma Nubert setzen auf linearen und transparenten Klang, um Musik und Film so wiederzugeben, wie das Ursprungssignal es vorgibt. Unser Anspruch ist es, maximalen Tiefgang aus kompakten Gehäusen zu erreichen. Die nupro XS-8500 RC steht in genau dieser Tradition und wendet die Erkenntnisse unserer bisherigen Lautsprecherentwicklungen konsequent an.

Mit unserer High End Soundbar lässt sich die komplette Stereoanlage, wie auch das Surroundsystem ersetzen. Dafür haben wir nicht nur jede Menge Verbindungsmöglichkeiten integriert, sondern auch die Details optimiert. Die Anordnung der Chassis ist an die D”Appolito-Anordnung unserer Center angelehnt, damit ein noch homogeneres Abstrahlverhalten in der Horizontalen erreicht wird. So wird die Bühnendarstellung breiter. Der Hochtöner rückt nach oben, was Kantendispersionen reduziert und die Mitteltöner näher zusammenrücken lässt. Dadurch verbessert sich die Stereoabbildung und Räumlichkeit für ein noch größeres Klangerlebnis. In Summe ergibt sich so eine echte HiFi-Wiedergabe für das Format einer Soundbar. Natürlich sind unsere bekannten Nubert-Klangfeatures integriert:

Voice+: One-Click-Lösung für mehr Sprachverständlichkeit bei Dialogen

X-Room Calibration: Raumeinmessung für mehr Basskontrolle und besseren Klang

Adaptive Loudness: automatische Bassanpassung für gehörrichtige Wiedergabe bei niedrigen Lautstärken

Nubert Klangwaage und 5-Band-EQ: individuelle Anpassung des Klangs im Bass- oder Mitten-/Höhenbereich

Anschlüsse

Unsere nuPro XS-8500 RC bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für unterschiedlichste Quellen. Der sicher wichtigste und am häufigsten genutzte ist der HDMI eARC Anschluss, der die Übertragung des Tonsignals des Fernsehers inklusive der 3D-Audioformate Dolby Atmos und DTS:X ermöglicht. Für klassische CD-Player oder moderne Netzwerkplayer stehen jeweils zwei optische (TOSLINK) oder koaxiale Eingänge zur Verfügung. Ein Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker findet am analogen Eingang seinen Platz.

Das Smartphone verbindet sich via Bluetooth aptX HD. Für moderne Smart TVs steht auch der Standard aptX Low Latency mit geringerem Zeitversatz zur Verfügung.

Die nuPro XS-8500 RC lässt sich dank X-Connect Surround wireless einfach um weitere aktive Lautsprecher erweitern. Es können bis zu acht Surroundlautsprecher eingebunden werden. Nubert Subwoofer aus der nuSub-Serie lassen sich ebenfalls via Funk oder über den Sub Out Ausgang an der Soundbar per Kabel oder wireless anschließen.

Surround auf dem nächsten Level

Wir haben bei unseren Soundbars jede Menge begeisterte Kunden. Häufig bekommen wir nicht nur Lob für den tollen Stereoklang, sondern auch die Frage nach wireless Rearlautsprechern. Diesen Wunsch haben wir in der nuPro XS-8500 RC nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Mit der Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X sind die beiden großen 3D-Audioformate integriert. Mit unseren nuPro XS-Lautsprechern ermöglicht die Soundbar bis zu acht Funkkanäle im neuen Funkstandard X-Connect Surround. Damit ist das Einbinden von Rearlautsprechern ein Kinderspiel und das Verlegen störender passiver Kabel quer durch den Raum ist beendet. Später im Jahr werden unsere aktiven Deckenlautsprecher erhältlich sein, die es noch einfacher machen, den Klang um eine Ebene zu erweitern. Damit steht dem flexiblen Ausbau des All-in-One Systems auf ein echtes 7.1.4 Heimkino nichts mehr im Weg.

X-Connect Surround – Freiheit der Signale

Bei DTS und Dolby ist High Res im Decoding für die einzelnen Kanäle seit Jahren Standard. Die Herausforderung bei der Entwicklung war es, diese Qualität mit sicherer und stabiler Funktechnik zu realisieren. Das Ergebnis ist ein Update für unseren Stereo-Standard X-Connect. Er wird surroundfähig mit 48kHz/24Bit Auflösung. Diese neue Version nennen wir naheliegend X-Connect Surround und kennzeichnen alle Produkte in unserem Sortiment mit dem neuen Logo.

Die nuPro XS-8500 RC ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 1969EUR erhältlich. Aktuell ist der Lautsprecher vorbestellbar und wird bis Mitte August lieferbar sein. Bis zum Lieferstart erhalten alle Kunden, die sich frühzeitig entscheiden, eine kostenfreie Garantieverlängerung auf insgesamt 5 Jahre.

Website: https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/p4649/?category=254

Bilderpaket:

https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nupro-xs-8500-rc.zip

Über Nubert

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat.

Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

www.nubert.de

