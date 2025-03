High Heels, Wanderschuhe und Cowboy-Stiefel – Tipps für vier Tage in Scottsdale

Ob als Zwischenstopp oder als krönender Abschluss einer Arizona-Rundreise – ein Stopp in Scottsdale gehört auf die Bucket List! Ganz in der Nähe des Flughafens Phoenix gelegen, bietet die Stadt eine perfekte Kombination aus kulturellen Schätzen, Naturwundern und kulinarischen Highlights. Es locken renommierte Museen und Street-Art, vielfältige Outdoor-Erlebnisse und erstklassige Spa-Hotels, die zum Relaxen einladen.

Inmitten der Sonora-Wüste ist Scottsdale für viele Reisende ein idealer Ausgangspunkt für eine ausgedehnte Arizona-Tour. Unweit von Phoenix und dem Sky Harbor International Airport gelegen, bietet Scottsdale eine perfekte Mischung aus Kultur und Natur. Auch bei einem Zwischenstopp auf einem Roadtrip durch den Südwesten der USA zeigt die Stadt, dass selbst ein kurzer Besuch reich an Höhepunkten sein kann. Egal, ob es die Kunstgalerien und Museen der Old Town sind oder die majestätische Wüstenlandschaft mit ihren eindrucksvollen Saguarokakteen – Scottsdale verbindet das Erbe des Wilden Westens mit modernem Lebensstil auf besondere Weise.

Vom Cowboy-Erbe zur Kulturstadt

Old Town Scottsdale ist ein echtes Must-See für jeden Kurzaufenthalt in der Region. Seit der Gründung im Jahr 1888 durch US-Armeekaplan Winfield Scott hat sich die ursprüngliche Cowboy-Stadt zu einer pulsierenden City mit lebhafter Kulturszene entwickelt. Heute lockt Scottsdale mit mehr als 85 Kunstgalerien, renommierten Museen und Veranstaltungsorten für darstellende Künste im Herzen der Stadt. Egal, ob auf eigene Faust oder während einer geführten Golfcart-Tour, die verschiedenen Viertel von Old Town Scottsdale lassen sich bequem in ein bis zwei Stunden entdecken. Nicht verpassen sollte man den legendären ArtWalk am Donnerstagabend!

Eine Zeitreise in die Vergangenheit von „The West“s Most Western Town“ verspricht ein Abstecher ins renommierte Scottsdale Museum of the West. Es erzählt die fesselnde Geschichte des Wilden Westens mit einer Lebendigkeit, die Besucher in ihren Bann zieht. Laufende Ausstellungen umfassen zum Beispiel authentische Cowboy-Ausrüstung aus dem Wilden Westen oder Gemälde und Bronzen von gefeierten zeitgenössischen und historischen Westernkünstlern. Auch Architekturbegeisterte kommen in Scottsdale auf ihre Kosten: Taliesin West, die ehemalige Winterresidenz und Architektenschule von Frank Lloyd Wright, ist jetzt ein UNESCO-Weltkulturerbe und offenbart beeindruckende Einblicke in das Leben und Schaffen des berühmten Architekten. Ein weiteres Highlight ist das Scottsdale Museum of Contemporary Art, das sich in einem ehemaligen, vom Stararchitekten Will Bruder umgestalteten Kino mitten in Old Town Scottsdale befindet. Zu sehen ist zeitgenössische Kunst aus aller Welt, besonders sehenswert ist der öffentliche Skyspace des international renommierten Künstlers James Turrell, in dem Besucher den Wüstenhimmel auf eine ganz besondere Weise erleben können.

Abenteuer Wüstenlandschaft: Outdoor-Spaß vor den Toren Scottsdales

Nach diesen vielfältigen Kulturerlebnissen lädt die Sonora-Wüste zum Abstecher in die eindrucksvolle Natur des Wilden Westens. Das absolute Highlight sind die ikonischen Saguarokakteen, die mit ihren ausladenden Armen vor dem strahlend blauen Himmel posieren. Hier, direkt vor den Toren der Stadt, haben Outdoor-Fans die große Auswahl an Aktivitäten: Frühaufsteher können den Tag mit einer Heißluftballonfahrt beginnen und die Landschaft im sanften Morgenlicht bewundern, während sich Adrenalinjunkies bei rasanten Off-Road-Touren austoben.

Für Wanderfreunde bietet das McDowell Sonoran Preserve im Nordosten Scottsdales mit mehr als 200 Kilometern an Wanderwegen vielfältige Möglichkeiten, die beeindruckende Landschaft zu erkunden. Wer nicht viel Zeit hat, begibt sich zum Beispiel auf den barrierefreien Gateway Loop Trail, der über gut sieben Kilometer durch das Naturschutzgebiet führt. Für Familien mit Kindern sorgen die Spiele entlang des Bajada Nature Trail für Abwechslung. Ambitionierte erwandern sich den besten Ausblick auf den bei Kletterern beliebten Felsen „Tom’s Thumb“ über den gleichnamigen Panoramatrail. Und wer mehr über die botanische Vielfalt der Wüste erfahren möchte, stattet dem Desert Botanical Garden mit seinen über 50.000 Wüstenpflanzen einen Besuch ab.

Zwischen Wine Walk und Sundowner

Mit mehr als 330 Sonnentagen im Jahr ist ein Dinner unter freiem Himmel eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Locals in Scottsdale. Die Auswahl an Restaurants mit aussichtsreichen Terrassen ist im „Valley of the Sun“ groß: Im Virtu Honest Craft wird mediterrane Küche serviert, rustikale Gerichte gibt es bei „El Chorro“ inklusive Panoramablick auf die Mummy- und Camelback-Berge. Abends ist das CIELO der Place to be: Das exklusive Restaurant gehört zum Hotel ADERO, Scottsdales einzigem Resort in einer zertifizierten Dark Sky Community. Neben der erlesenen Speisekarte punktet das Restaurant mit seiner großzügigen Terrasse und der einzigartigen Aussicht in die Sonora-Wüste samt Sternenhimmel.

Weinliebhaber sind in Scottsdale ebenfalls an der richtigen Adresse. Von den sanften Hügeln von Sonoita bis zu den sonnigen Tälern des Verde Valley – die renommiertesten Weinbaugebiete Arizonas liegen in Scottsdale nur einen Spaziergang voneinander entfernt. Mitten in der Stadt haben sich sechs Weingüter zusammengeschlossen und mit dem Old Town Scottsdale Wine Trail ein echtes Highlight für Genießer geschaffen: Die Verkostungsräume begeistern nicht nur mit Spitzenweinen, sondern auch mit stilvollem Design und künstlerischen Installationen.

Unterkünfte und Spas zum Relaxen

Scottsdale ist bekannt für seine hohe Dichte an exklusiven Hotels und ausgezeichneten Spas, die selbst bei einem kurzen Besuch für Entspannung sorgen. So bietet das am Fuße des Camelback Mountain gelegene Phoenician auf 250 Hektar Luxus pur: Das Resort verfügt über neun Pools, verschiedene Fitnessbereiche und ein dreistöckiges Spa. Entspannende Momente versprechen die „Sonoran Wellness“-Behandlungen mit Wüstensalbei und wildem Lavendel. Ein weiteres Highlight ist die Dachterrasse mit Pool, von der sich ein Rundum-Blick auf den Camelback Mountain eröffnet.

Ein spektakuläres Wellness-Konzept, das sich am natürlichen Tagesrhythmus orientiert, erwartet die Erholungssuchenden im aufwändig renovierten Grand Hyatt Scottsdale Resort. Der „Spa Avania“ bietet neben keltischen Mineralwasserbecken und einem Himalaya-Salzraum auch innovative Anwendungen, die mit Wasser- und Lichttherapie sowie Musik ergänzt und auf die Ernährung abgestimmt werden. Beeindruckend ist auch der spektakuläre Poolbereich am Golfplatz.

Außergewöhnliche Aktivitäten wie Labyrinth-Wanderungen, Klangschalentherapie und Aerial Yoga stehen im Civana Wellness Resort & Spa auf dem Programm. Das hauseigene „The Spa at Civana“ verfügt außerdem über einen Thalasso-Zirkel mit verschiedenen Wasser- und Wärmebehandlungen, darunter das einzige Sanarium von KLAFS in den USA. Zum Relaxen laden auch der private Außenpool mit Watsu-Wassermassage und der 25-Meter-Pool auf dem Sonnendeck ein.

