High-Speed Datenübertragung auch unterwegs

Der neue Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot Kartenleser beschleunigt den Arbeitsablauf für professionelle Anwender

San José, USA, 7. Oktober 2021 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen, präsentiert den neuen Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot Kartenleser. Das Kartenlesegerät ist optimal für professionelle Fotografen und Videofilmer geeignet, die auch unterwegs Daten per High-Speed übertragen möchten.

Der Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot-Kartenleser funktioniert mit SD™- und microSD™ UHS-II-Karten und bietet kreativen Anwendern hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s* beim Lesen. Er verfügt über einen umkehrbaren USB-C™-Anschluss für bequeme Plug-and-Play-Funktionalität und ist somit perfekt für USB-C™-Computer geeignet.

Abwärtskompatibel, kompakt und mit LED ausgerüstet

Das Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot-Lesegerät wurde mit einer USB 3.2 Gen1-Schnittstelle entwickelt, ist aber auch abwärtskompatibel mit USB 3.1- und 2.0-Anschlüssen, damit der kreative Prozess noch vielseitiger wird. Es ist außerdem mit einer LED-Aktivitätsanzeige ausgestattet, die anzeigt, wann die Übertragung der Inhalte abgeschlossen ist. Dank des kompakten Designs können Fotografen und Videofilmer das Lesegerät einfach in die Tasche stecken und loslegen.

Schnelle Arbeitsabläufe dank hoher Übertragungsgeschwindigkeiten

„Wir freuen uns, den neue Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot-Kartenleser in unserer Reihe von Lösungen zur Optimierung des Workflows zu präsentieren. Das Lesegerät wurde für USB-C™-Computer entwickelt und wird Ihre Arbeitsabläufe und die Übertragung von Dateien erheblich beschleunigen, auch wenn Sie unterwegs sind“, sagt Joel Boquiren, General Manager von Lexar.

Preis und Verfügbarkeit

Der Lexar® Professional USB-C™ Dual-Slot-Kartenleser ist ab diesem Monat zu einem UVP von 29,99 Euro in ausgewählten Fotofachgeschäften und online erhältlich.

Weitere Informationen

https://www.lexar.com/de/product/professional-usb-c-dual-slot-reader/

***

* Die Ergebnisse können je nach Systemkonfiguration und Kartengeschwindigkeit variieren. Lexar übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten oder Bildern.

***

Pressemeldung zum Download im Word-Format: 2021-10-07_Lexar_PM_USB-C_Leser

Bildmaterial zur Ansicht und zum Download

***

Rigorose Produkttests in den Lexar Quality Labs

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.lexar.com/de/about-us/quality-labs

Über Lexar®

Seit mehr als 20 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Kartenleser und Solid-State-Laufwerke. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar Produkte sind weltweit in den wichtigsten Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: Lexar, 161 Baypointe Pkwy, San Jose, CA 95134, United States. Weitere Informationen oder Support unter www.lexar.com.



Lexar. Live For The Memory.



Über Longsys

Longsys, ein führender Anbieter von Consumer-NAND-Flash-Programmen, unterstützt Lexar bei seiner Strategie, neue Errungenschaften in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig seine Position als weltweit führende Marke für Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Lesegeräte und Speicherlaufwerke für Einzelhandels- und OEM-Kunden zu behaupten.

Folgen Sie uns online!

Instagram: https://instagram.com/lexarmemory

Twitter: https://twitter.com/lexarmemory

Facebook: https://www.facebook.com/lexarmemory

Medienkontakt:

PR-Agentur Profil Marketing

Jan Lauer

Tel.: +49 (0) 531 387 33 18

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com