Hilfe in der Corona-Krise: Cortado bietet kostenlose virtuelle Arbeitsräume für´s Homeoffice

Unternehmen erhalten gratis Cloudspeicher für die Zusammenarbeit in Teams von 5 bis zu 50 GB

Cortado Mobile Solutions GmbH, Anbieter des teamorientierten Cloudspeichers Teamplace, hat im Rahmen der Corona-Krise ein besonderes Pro-bono-Angebot für Unternehmen geschnürt. Wer einfach und schnell einen virtuellen Datenraum für sein Homeoffice und für die Zusammenarbeit im Team aufsetzen will, erhält bis zu 50 GB zur kostenlosen Nutzung.

Wer in Zeiten von Corona lieber im Homeoffice arbeitet, benötigt möglichst umkompliziert einen virtuellen Raum, in dem er gemeinsam mit anderen Dokumente bearbeiten und teilen kann. Mit Teamplace können solche virtuellen Arbeitsräume sehr einfach und ohne VPN erstellt und gemeinsam mit Kollegen, Partnern oder Kunden genutzt werden. Der Cortado-Cloudspeicher, der sich Teamarbeit auf die Fahnen geschrieben hat, bietet eine Office-Integration zur Bearbeitung von Dokumenten, eine Kommentarfunktion, die Versionierung von Dateien sowie eine Aktivitätenübersicht. Die Daten werden verschlüsselt übertragen und sicher auf Servern in Deutschland gespeichert.

Interessenten können sich kostenlos für Teamplace unter www.teamplace.net/de/homeoffice/ registrieren und sofort mit 5 GB Speicher arbeiten. Sollte dieser Speicher nicht ausreichen, spendiert Cortado während der Corona-Krise bis zu 50 GB. Eine E-Mail an hello@teamplace.net unter Angabe, wofür der Datenraum genutzt werden soll, genügt.

Ebenfalls kostenlos ist der Teamspeicher bis zu 50 GB für Lehrer, die ihn während der “Coronaferien” für ihren Unterricht nutzen wollen. www.teamplace.net/bildung.

Hier reicht eine E-Mail an hello@teamplace.net mit dem Namen der Schule.

Die Cortado Mobile Solutions GmbH ist Hersteller von Enterprise-Mobility- und Filesharing-Lösungen für Unternehmen, Teams und Freiberufler. Ob On Premises oder aus der Cloud: Im Mittelpunkt der Cortado-Lösungen steht stets die mobile Handlungsfähigkeit des Anwenders. Gleichzeitig genießen die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen höchste Priorität.

Cortado Mobile Solutions folgt hierbei der Philosophie, dass die Kombination aus Arbeiten mit nativen Apps und die Nutzung der Sicherheitsarchitektur der Betriebssysteme die höchste Nutzerakzeptanz mit sich bringt.

Entwickelt und getestet werden Cortados Lösungen am Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und Betreuung der Kunden vor Ort sorgen neben den hochqualifizierten Consultants am Standort Berlin auch Experten in den Niederlassungen in den USA, UK, Australien und Japan.

Firmenkontakt

Cortado Mobile Solutions GmbH

Silke Kluckert

Alt-Moabit 91 a

10559 Berlin

+49 (0)30 408 198 725

info@cortado.com

https://www.cortado.com/de/

