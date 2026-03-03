„Himmelsblüten“ – Ein poetischer Streifzug durch Innenwelten und Zeitfragen

Zug, März 2026 – Mit dem Lyrikband „Himmelsblüten“ legt die Autorin Marisa Tejo ein berührendes und vielschichtiges Werk vor, das die grossen und leisen Fragen des Lebens in poetische Sprache fasst. Erschienen ist der Band bei der Schweizer Literaturgesellschaft, einem Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH.

Zwischen persönlicher Innenschau und gesellschaftlicher Reflexion entfalten sich Gedichte, die von Sehnsucht, Selbstfindung, Liebe, Verlust, Hoffnung und Verantwortung erzählen. Bereits im Auftaktgedicht „Die Rolle“ wird die Spannung zwischen äusserer Erwartung und innerem Empfinden spürbar – ein zentrales Motiv, das sich durch den gesamten Band zieht.

Marisa Tejo gelingt es, mit klarer, unmittelbarer Sprache existenzielle Themen greifbar zu machen. In Texten wie „Suche“, „Reifezeit“ oder „Zeit des Schweigens“ richtet sich der Blick nach innen, während Gedichte wie „Das reiche Land“ oder „Bedrohte Welt“ aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen reflektieren. Dabei verbindet die Autorin persönliche Erfahrungen mit einem offenen, zeitkritischen Bewusstsein.

Der Band wird ergänzt durch ausdrucksstarke Illustrationen, die den poetischen Charakter der Texte visuell unterstreichen und dem Werk eine zusätzliche künstlerische Dimension verleihen.

„Himmelsblüten“ ist eine Einladung, innezuhalten, zu reflektieren und sich auf die Kraft der Worte einzulassen. Die Gedichte sprechen Leserinnen und Leser an, die sich von authentischer, lebensnaher Lyrik berühren lassen möchten – leise, ehrlich und zugleich hoffnungsvoll.

——-

Mutige Feigheit

Durch die Hintertür zu schleichen

Wenn der Mut aus Dir will, weichen

Kann Dir nicht das Wasser reichen

Da der Keim so klar und rein

Dir gebührt, denn er ist Dein.

——-

Autorin: Marisa Tejo

Himmelsblüten, ISBN: 978-3-03883-195-2

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft

