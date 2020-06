Hippe In-Ohr-Kopfhörer: Thomson WEAR8500BT

Sport mit Musik und Freiheit mittels Bluetooth

Paris. Mit der Rückkehr des guten Wetters und der neu gewonnenen Freiheit ist es an der Zeit, wieder fit in den Sommer zu starten und sich zu bewegen. Es gibt nichts Besseres, als in der freien Natur zu laufen oder auch in einem wiedereröffneten Fitness-Raum zu trainieren. Das Laufen, oder ganz allgemein Sport, machen viel mehr Spaß, wenn man dazu Musik hören kann. Die Sport-In-Ohr-Kopfhörer WEAR8500BT von Thomson benötigen keine Kabel, auch nicht zwischen den Ohrhörern. Für maximalen Komfort und Sitz, egal was man sportlich macht, passen sich die Ohrhörer ergonomisch an den Träger(in) an.

Musik in aller Diskretion

Viele Individualsportler fühlen sich mit Musik sehr viel besser und leistungsstärker. Dafür braucht man in der Bewegung aber die richtige Ausrüstung. Die Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer WEAR8500BT werden musikalisch vom Smartphone gefüttert, das man platzsparend und elegant am Körper trägt. Natürlich geht auch eine Sportuhr, die drahtlos Musik abspielt. Das Headset sollte so diskret wie möglich sein, um den Sportler nicht zu stören. Überaus wichtig ist aber natürlich auch: es muss sicher an seinem Platz (in den Ohren) halten – auch wenn es ruppig durch den Wald geht. Dies garantiert Thomson mit seinem neuen WEAR8500BT.

Ohne Kabel, gute Passform

Das WEAR8500BT ist ein True Wireless In-Ear-Headset – innovativ und drahtlos. Bei den Kopfhörern von Thomson ist jeder Ohrhörer unabhängig und kommuniziert direkt und drahtlos, was absolute Bewegungsfreiheit garantiert. Jeder Ohrhörer muss jedoch einen guten Sitz garantieren, damit er beim Sporttraining nicht herausfallen kann. Deshalb ist er mit einem “Ohrhaken” und einem Gegengewicht ausgestattet, in dem die Elektronik und die Steuerung Platz findet. Auf diese Weise sitzt er perfekt an seinem Platz und ist sehr angenehm zu tragen. Sehr wichtig für die eigene Sicherheit: der Außenschall und damit die Verbindung zur Umgebung gehen nicht verloren – um beispielsweise ein sich näherndes Fahrzeug zu hören.

Autonom, praktisch und wasser-resistent

Die Thomson WEAR8500BT In-Ohr-Kopfhörer sind für den Sportbereich konzipiert und gummibeschichtet, um nasser Witterung und dem Schweiß widerstehen zu können. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht freihändiges Telefonieren sowie Lautstärke-, Pausen- und Titel-Steuerung direkt am Ohrhörer. Smartphones mit dieser Funktion zeigen den Ladezustand der Batterie an. Der Akku hält bis zu 6,5 Stunden – genug, um einen Marathon zu laufen!

Auch die Klangwiedergabe ist von hoher Qualität: transparente Höhen, tiefe Bässe, Ausgewogenheit. Sehr angenehm bei sportlicher Betätigung. Die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt über Bluetooth 5.0 – eine stabile Verbindung in allen Lebenslagen. Der WEAR8500BT von Thomson kostet 59,99 Euro und ist ab sofort verfügbar.

