Hiring-Welle für die 2. Jahreshälfte 2025: Tipps & Tricks von Gregor Weihs

Wenn im Frühling nicht nur die Natur aufblüht, sondern auch die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften steigt, wird deutlich, wie wichtig ein gutes Gespür für passende Verbindungen ist. Einer, der sich in diesem Bereich durch seine Erfahrung und sein feines Verständnis für Menschen auszeichnet, ist Gregor Weihs.

Erfahrung und Begeisterung für Personalgewinnung und Human Resources

Gregor Weihs, Gründer und Geschäftsführer der TalentShark Recruitment GmbH, ist seit über 15 Jahren im Recruiting tätig. Mit Begeisterung für persönliche Entwicklung und unternehmerisches Denken begleitet er Suchprozesse auf Augenhöhe – sowohl mit den Unternehmen als auch mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten. Ob kaufmännische Positionen oder IT-Jobs: Ziel ist immer, ein gutes Zusammenspiel zwischen Anforderungen und Profilen zu schaffen.

Klarheit in der Personalvermittlung und Mitarbeitersuche

In der Personalvermittlung spielt Zeit oft eine zentrale Rolle. Dass es manchmal schnell gehen kann, zeigen Beispiele aus der Praxis. Gleichzeitig steht bei jeder Vermittlung die passende Auswahl im Vordergrund – mit einem klaren Fokus auf Qualität und Verbindlichkeit. Nur Kandidatinnen und Kandidaten, die fachlich und menschlich gut ins Team passen, werden vorgeschlagen.

Headhunting zwischen Technologie und persönlichem Zugang im Recruiting

Digitale Tools haben auch in der Personalvermittlung ihren Platz. Bei TalentShark werden sie bewusst eingesetzt – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum persönlichen Austausch. So entsteht ein ausgewogener Prozess, der sich an realen Bedürfnissen orientiert und mit Branchenkenntnis unterstützt wird.

Lösungsorientierter Blick auf Personal und Fachkräftemangel

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel, und nicht jede Stellenanzeige bringt die gewünschten Rückmeldungen. TalentShark nähert sich diesen Herausforderungen pragmatisch – mit einem Blick für das Machbare und einem Beratungsansatz, der auf Erfahrung und Fingerspitzengefühl basiert.

Weiterentwicklung mit klarer Ausrichtung

TalentShark bleibt in Bewegung. Ergänzt durch weitere spezialisierte Einheiten entstehen vielfältige Ansätze, um Unternehmen bei Personalfragen zu begleiten. Dabei stehen Vertrauen, Klarheit und ein fairer Umgang miteinander im Mittelpunkt.

TalentShark Recruitment GmbH

E-Mail: office@talentshark.at

Telefon: +43 1 961 74 11

TalentShark Recruitment GmbH ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in IT und Finance. Das Unternehmen überzeugt durch schnelle Besetzungen, hohe Trefferquoten und persönliche Betreuung.

Kontakt

TalentShark GmbH

Gregor Weihs

Aegidigasse 20/7

1060 Wien

+43 1 99 74 472



https://www.talentshark.at/

Bildquelle: TalentShark Recruitment GmbH