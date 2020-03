Hitachi stellt Zwei-Radlader, Spitzentechnologie und Werkzeuge vor

Hitachi Construction Machinery Loaders America Inc. (HCMA) stellt auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 in Las Vegas, NV, vom 10. bis 14. März neue Radladermodelle, modernste Technologie und Hilfswerkzeuge vor.

Seit dem Abschluss des Kaufs der KCM Corporation von Kawasaki Heavy Industries im Jahr 2016 ist HCMA bestrebt, sein Produkt- und Dienstleistungsangebot auf dem US-Markt durch Ausrüstungsinnovationen und den Bau des neuen Firmensitzes und der Schulungseinrichtung im Wert von 4 Millionen US-Dollar zu erweitern. Auf seinem Stand (N11539) zeigt HCMA die Ergebnisse dieser Bemühungen, einschließlich der neuesten Modelle aus seiner kompletten Radlader-Produktpalette, die für die Betreiber kompakter Maschinen bis hin zu schweren Bau- und Bergbaubetrieben entwickelt wurden. Darüber hinaus stellt HCMA die neuen Funktionen und Vorteile der präzisen Hitachi ConSite für das Bestandsmanagement von Werkzeugen vor.

“Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir mit unserem Geräteangebot, der Unterstützung von Händlern und Auftragnehmern und der Überholung unserer Betriebsanlagen in den Vereinigten Staaten gemacht haben”, sagte Al Quinn, Geschäftsführer von HCMA. “Vor zehn Jahren schlossen die Hitachi Construction Machinery Group und Kawasaki Heavy Industries eine Vereinbarung zur Entwicklung einer zuverlässigen und technologisch fortschrittlichen Radladerlinie, und wir glauben, dass die Teilnehmer von den Ergebnissen unserer Bemühungen beeindruckt sein werden.

“Unser Engagement für unsere Kunden hörte jedoch nicht damit auf”, fuhr er fort. “Wir haben die Organisation komplett umstrukturiert, eine neue HCMA-Zentrale in den USA eröffnet und unser Ersatzteillager und unsere Wiederaufbereitungsanlage erweitert. All diese Bemühungen, zusammen mit der Namensänderung von KCM Corporation in Hitachi Construction Machinery Loader im Jahr 2018, helfen uns dabei, produktive, zuverlässige und kosteneffiziente Hitachi Radlader sowie Service und Support für unsere Kunden zu liefern.

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

Kontakt

SIA Truck1.eu

Tomas Mazurkiewicz

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

+371 648 816 33

mail@alle-lkw.de

https://www.alle-lkw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.