Hoch hinaus – Mit LUKAS-Präzisionswerkzeugen für Luft- und Raumfahrt

Qualität macht den Unterschied: Profitieren Sie von dem LUKAS Fach- und Branchenwissen

Über 85 Jahre LUKAS-ERZETT: Das bedeutet über acht Jahrzehnte permanente Entwicklung und Perfektionierung, auch bei höchsten Standards.LUKAS-Experten beobachten konstant die Anforderungen verschiedener Märkte und Branchen, um zukunftsorientierte Werkzeuge zu entwickeln, die gerade gebraucht werden. Hierfür werden alle technischen Möglichkeiten bei Schleifkorn, Matrix, Trägermaterial und Werkzeugkörper genutzt. Neuartige Schneidwerkstoffe, wie selbstschärfende Ceramic oder verbesserte Hartmetallsorten, verwandelt LUKAS in innovative Werkzeuge zum Vorteil der Kunden.

Die Luft- und Raumfahrtbranche ist ein internationaler Wachstumsmarkt. Als Teil der Ingenieurwissenschaft und der Verkehrstechnik macht Luft- und Raumfahrttechnik keine Kompromisse bei Sicherheit und Innovation. Deswegen werden im Flugzeugbau schon lange Werkzeuge von LUKAS eingesetzt. Fundamentale Veränderungen in Technologie und Struktur, wie neue Materialien und Systemkonzepte sowie das Thema Energieeffizienz erfordern eine exzellente Entwicklung und Produktion für die Branche. LUKAS begleitet die Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt bereits seit vielen Jahren. Heute ist das deutsche Unternehmen der international anerkannte Spezialist für innovative Lösungen und die Herstellung leistungsstarker Werkzeuge auch in der Luft- und Raumfahrt.

Tatsächlich finden alle Arten von LUKAS-Werkzeugen Verwendung in dieser anspruchsvollen Branche. Neben Schleif- und Polierwerkzeugen auch Fräser und Bohrer. Solche Werkzeuge bearbeiten unter anderem die wichtigste Komponente des Flugzeugs: das Triebwerk. Bei der Fertigung von Turbinenschaufeln, Triebwerksgehäusen und Brennkammern nutzen Hersteller das breit gefächerte Sortiment speziell optimierter LUKAS-Werkzeuge, die sich auch beim Finish von Kabinenteilen und der Lackiervorbereitung von Tragflächen bewähren.

Speziell für die Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie, haben LUKAS-Experten flexible Schleif- und Polierstoffe entwickelt, die mit Siliziumcarbid (SiC) als Schneidstoff bestreut sind – eines der wenigen Schleifmittel das für diesen Einsatz zugelassen ist. Diese Schleifmaterialien bearbeiten die im Flugzeugbau verwendeten Leichtbauwerkstoffe, insbesondere Aluminium, Titan, Nickelbasislegierungen und Verbundwerkstoffe besonders gut. Aber auch Glas, Keramik, hochwarmfeste Stähle und Kunststoffe lassen sich damit ebenfalls schleifen. Ein Vorteil dieses Schleifmaterials ist ein sehr geringer Wärmestau, was wärmebedingten Verzug verhindert sowie ein geringerer Funkenflug. Diese Schleifstoffe sind mittlerweile als Schleiflamellenteller, Schleiffächer und Schleifblätter im LUKAS-Sortiment erhältlich.

Der LUKAS-Schleifleinenfächer SFC Siliciumcarbid gehört also zu den in der Luftfahrtindustrie verbreiteten SIC-Werkzeugen. Dieses vielseitige Werkzeug lässt sich zum einen zum Entrosten, Entgraten und Verputzen, aber auch für Effekt- und Flächenschleifen problemlos verwenden. DerLUKAS-Schleifvliesfächer SFV Siliciumcarbid hingegen wird auf den gleichen Materialien gerne für Arbeiten wie Mattieren, Satinieren, Polieren, Reinigen und den Endschliff genutzt.

Das Bearbeiten von High-Tech-Materialien wie Aluminium, Titan, Nickelbasislegierung oder Verbundmaterialien, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Einsatz kommen, erfordern extrem zuverlässige High-Tech-Werkzeuge. Die LUKAS-Werkzeuge für die Luft- und Raumfahrtindustrie haben sich bewährt und halten den höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Effizienz stand.

Aluminium wird im Flugzeugbau in großem Umfang verarbeitet. Bei der Bearbeitung dieses Werkstoffs setzen sich die Poren von Schleifwerkzeugen oftmals schnell zu. Bei den LUKAS-Schleifstiften für NE-Metalle tritt dieser Effekt durch die spezielle Gefügestruktur hingegen kaum auf. So kann problemlos entgratet, nachbearbeitet und der Endschliff von Oberflächen erfolgen – störungsfrei bis zum Abschluss.

Wegen ihrer hohen Schleifleistung, durch die fächerartige Anordnung der Schleiflamellen, wird beispielsweise die Fächerschleifscheibe V2 Power in der Flugzeugindustrie besonders geschätzt. Dabei verwenden die Betriebe vor allem den Typ „Alu“ mit Siliziumcarbid als Schneidmaterial. Denn diese Schleifscheibe eignet sich für die Schweißnahtvorbereitung bei Aluteilen, die Endbearbeitung von Aluminium – und sie bearbeiten zudem sämtliche Faserverbundwerkstoffe wie CFK und GFK. Damit kann die Fächerschleifscheibe V2 Power genau das, was die moderne Flugzeugindustrie von einer Schleifscheibe erwartet.

Die üblicherweise gewünschte hohe Oberflächenqualität lässt sich mit dem LUKAS-Polierteller P6PT ganz einfach erzielen. Er reinigt Metallflächen aller Art und entfernt dabei Kratzer. Diese Schleifscheibe ist aufgrundihres kühlen Schliffs und der geringen Funkenbildung für die Luft- und Raumfahrtindustrie zugelassen. Dadurch lassen sich mit diesem Schleifteller also große Flächen im Flugzeugbau ebenso zügig wie schonend schleifen.

Qualität macht den Unterschied: Speziell für die Feinbearbeitung und das Polieren von Oberflächen verfügt LUKAS über eines der breitesten Sortimente an Polierwerkzeugen. Aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, ermöglichen die LUKAS-Polierstifte, -scheiben, -stäbe und -walzen die auf den jeweiligen Anwendungsfall exakt abgestimmte Oberflächenbearbeitung – bis hin zur Glanz- und Hochglanzpolitur. Mit üblicherweise extrem langen Standzeiten und hervorragender Schnittqualität sind LUKAS-Werkzeuge ein verlässlicher und sicherer Faktor im Fertigungsprozess für optimale Fertigungsqualität und LUKAS-Schleifwerkzeuge sind zudem entsprechend den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt.

Profitieren auch Sie von dem LUKAS Fach- und Branchenwissen der LUKAS-Experten für Sonderlösungen rund um die Luft- und Raumfahrtbranche. Das geschulte Team hilft Ihnen gezielt dabei, produktive Lösungen für Ihre individuellen Anliegen in Sachen Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen zu entwickeln.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert. LUKAS sind die besonderen Anforderungen der anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtindustrie bekannt, denn das Team hat bereits über 10.000 hoch spezialisierte Werkzeugsonderlösungen entwickelt, wovon zahlreiche Innovationen weltweit im Einsatz sind.

Vertrauen Sie auf LUKAS – „Damit nicht nur unsere, sondern vor allem Ihre Produkte immer zukunftsfähig bleiben“.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

Firmenkontakt

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG

Till Conrady

Gebrüder-Lukas-Straße 1

51766 Engelskirchen

+49 2263 84328



https://www.lukas-erzett.com

Pressekontakt

RENOARDE Marketing & Design GmbH

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941568100



http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.