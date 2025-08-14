Hochleistungsschmierstoffe von Tunap schützen Anlagen effizient und nachhaltig

Fachpack 2025 in Nürnberg

Ob Papier, Wellpappe, Spritzguss oder Extrusion: Auf der Fachpack in Nürnberg (23. bis 25. September 2025) präsentiert Tunap (Halle 7A, Stand 626) maßgeschneiderte Lösungen für die effiziente Schmierung und nachhaltige Pflege von Anlagen. Die Hochleistungsschmierstoffe von Tunap sind speziell auf die Einsatzbedingungen in der Verpackungsindustrie zugeschnitten. Sie sorgen für maximale Zuverlässigkeit und verbessern die Anlagenverfügbarkeit – ein klarer wirtschaftlicher Vorteil angesichts steigender Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck.

Die Hochleistungsschmierstoffe von Tunap bieten exzellenten Schutz vor Verschleiß und Korrosion, sind beständig gegenüber chemischen Einflüssen und tragen dank ihrer hervorragenden Schmiereigenschaften zu einer Reduzierung von Ausfällen und Reparaturen bei. Unternehmen können ihre Maschinen so effizient schützen und ihre Produktionsprozesse nachhaltig und wirtschaftlich gestalten.

„Gerade mit Blick auf den steigenden Kosten- und Preisdruck in der Branche leisten unsere Hochleistungsschmierstoffe einen entscheidenden Beitrag: Sie verlängern Wartungs- und Schmierintervalle und reduzieren so Stillstandzeiten sowie Instandhaltungskosten. Gleichzeitig trägt ihre optimierte Formulierung dazu bei, den Schmierstoffverbrauch bei maximaler Leistung zu verringern“, erläutert Julian Wald, Senior Application Engineer bei Tunap. Darüber hinaus senken die Hochleistungsschmierstoffe von Tunap dank wirksamer Additive den Energieverbrauch der Maschinen selbst. „Die Vorteile sind eindeutig: signifikante Kosteneinsparungen bei gleichzeitig reibungsloser, energieeffizienter Produktion“, fasst Julian Wald zusammen.

Zu den Hochleistungsschmierfetten, die den steigenden Anforderungen in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden, gehören Tungrease CP-2/50 und Tungrease 300.

Tungrease CP-2/50: PFAS-frei, druckstabil und wasseraffin

Das Hochleistungsschmierfett Tungrease CP-2/50 basiert auf Calciumsulfonat-Komplexseife, ist vollständig PFAS-frei und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen (NSF H1, ISO 21469). Es überzeugt durch exzellente Wasserbeständigkeit – selbst bei anhaltender Feuchtebelastung. Außerdem verfügt es über eine herausragende Druckaufnahmefähigkeit sowie einen zuverlässigen Verschleißschutz: Denn selbst unter hohem Druck bleibt das Schmierfett stabil und hält einen wirksamen Trennfilm aufrecht. So wird signifikant Verschleiß der einzelnen Teile in Maschinen und Anlagen verhindert. In Langzeittests zeigte Tungrease CP-2/50 keinerlei Haftverlust oder Auflösungserscheinungen, selbst unter Vibration oder Kontamination mit Wasser. Damit ist es eine nachhaltige Alternative ohne Kompromisse bei Performance oder Lebensdauer.

Tungrease 300: Höchstleistung unter Extrembedingungen

Mit Tungrease 300 präsentiert TUNAP ein chemisch inertes Spezialfett für besonders anspruchsvolle Umgebungen: Das H1-zertifizierte Schmierfett zeigt auch bei Temperaturen von bis zu 250 °C und in Kontakt mit aggressiven Medien wie Sauerstoff, n-Hexan oder Säuren eine ausgezeichnete Langzeitstabilität. Dank der hohen thermischen Beständigkeit und des sehr guten Alterungsverhaltens ermöglicht es maximale Nachschmierintervalle. Tungrease 300 eignet sich ideal für den Einsatz in Extrakteuren, Drehdurchführungen, Riffelwalzen oder thermisch belasteten Anlagen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Nachhaltig wirtschaften, intelligent schmieren

Beide Produkte tragen wesentlich dazu bei, den Energieverbrauch durch reibungsarme Rezepturen zu senken, Ausfälle zu minimieren und Produktionsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten. Besucher der Fachpack 2025 können sich auf dem Tunap-Messestand in Halle 7A selbst ein Bild von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten machen und sich praxisnah zu nachhaltigen Schmierstrategien beraten lassen.

Mehr Informationen zu den Hochleistungsschmierstoffen von Tunap unter:

Tunap Industry

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

