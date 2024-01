Hochzeit 2024? Das Haus der Braut & Gentleman in Mönchengladbach freut sich auf viele Paare

Mehr als 50 Jahre Erfahrung in modernem Ambiente

Jetzt geht wieder die Hochzeitssaison 2024 los, und viele Paare stellen sich die Frage nach einem passenden Outfit. Das Haus der Braut & Gentleman in Mönchengladbach ist ein renommiertes Hochzeitsmodengeschäft, das seit 1968 besteht. Es bietet eine große Auswahl an Brautkleidern, Herrenanzügen und Accessoires für den besonderen Tag. Das Geschäft ist bekannt für seine persönliche Beratung und individuelle Anpassung der Kleidung durch eigene Schneiderinnen. Das Geschäft arbeitet aber auch mit mehreren Ateliers und Schneiderinnen zusammen und bietet gerne die beste Lösung für Änderungswünsche oder Sonderanfertigungen.

Das Haus der Braut & Gentleman hat eine große Auswahl an Brautkleidern, die von schlichten Kleidern ab 498 Euro bis hin zu exklusiven Hochzeitskleidern von namhaften Herstellern und Designern aus ganz Europa reichen. Das Geschäft bietet auch Brautmode im Vintage-Look an. Für Curvy Bräute können einige Modelle innerhalb weniger Wochen auf Maß angefertigt werden, ohne Aufpreis. Natürlich findet die Braut hier auch zauberhafte Schleier oder Brautschuhe. Dazu Inhaberin Sabine Kuch: „Bitte lassen Sie sich bei der Wahl Ihres Kleides nicht von Sonderangeboten aus dem Internet blenden, wir hatten schon viele verzweifelte Bräute im Geschäft, das im Internet bestellte Kleid wich in der Realität sehr vom Foto ab.“

Alles für den modischen Bräutigam

Das Geschäft bietet auch eine große Auswahl an Herrenanzügen ab 498 Euro (Jacket und Hose) von Wilvorst und Tziacco an. Das Haus der Braut & Gentleman fertigt Westen, Krawatten, Fliegen und Hosenträger passend zum Hochzeitsanzug an, hierbei hat man die Wahl aus vielen hochwertigen Stoffen.

Dazu Sabine Kuch, die schon über 1.000 Kunden eingekleidet hat: „Unser Fachgeschäft kann auch helfen, den Stil des Bräutigams auf den Stil der Braut abzustimmen. Idel ist, wenn ich entweder die Braut durch einen Einkauf bei uns kenne, oder man mir ein Foto zukommen lässt. Mittlerweile gibt es viele Stilrichtungen von Green Wedding bis zum klassischen schwarzen Anzug. Wir kennen die Trends, anders als bei einem normalen Herrenausstatter, können wir hier auch viele praktische Tipps für den Bräutigam und seinen Trauzeugen geben. Schließlich haben wir mehr als 50 Jahre Erfahrung. Zu einem zarten, schlichten Vintage-Kleid passt ein anderer Anzug als zu einem glitzernden Prinzessinnenbrautkleid.“

Das Haus der Braut & Gentleman legt besonderen Wert auf eine persönliche Beratung. Es empfiehlt sich, einen Termin zu vereinbaren, um ausreichend Zeit für die Beratung zu haben. Das Geschäft hat viele zufriedene Kundinnen und Kunden, die teilweise schon seit Generationen zu dem Geschäft kommen. Das Geschäft ist ein Familienbetrieb und legt besonderen Wert auf eine ehrliche und individuelle Beratung.

Dazu Sabine Kuch: „Wir beraten Euch umfassend und geben gerne ein paar persönliche Tipps mit auf den Weg, damit Euer langersehnter Tag auch wirklich einzigartig wird. Denn Ihr sollt als Paar nicht nur wunderschön aussehen, Ihr sollt Euch auch wohlfühlen. Dafür sind wir für Euch da. Du möchtest einen Anprobetermin vereinbaren? Du erreichst uns unter der Telefonnummer 0 21 61 18 25 52, über unsere E-Mail-Adresse info@haus-der-braut-mg.de oder über unser Formular. Wir freuen uns auf Euch.“

Jetzt Termin vereinbaren: https://haus-der-braut-mg.de/terminvereinbarung/

Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten.

Kontakt

Haus der Braut & Gentleman Mönchengladbach

Sabine Kuch

HIndenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

02161182552



https://haus-der-braut-mg.de/terminvereinbarung/

