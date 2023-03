Hochzeit in Offenburg: Was kostet ein DJ?

DJ für die Hochzeit engagieren: Qualität hat seinen Preis

OFFENBURG. Ein erfahrener DJ garantiert auf einer Hochzeit die optimale musikalische Umrahmung. Zu späterer Stunde bringt er die Gäste zum Tanzen und krönt damit die Hochzeitsparty. Doch mit welchen Kosten müssen frisch Verheiratete für diesen Service rechnen? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Erstens kommt es auf den jeweiligen Discjockey an. Zweitens interessiert, welche konkreten Leistungen die Veranstalter buchen. Das Brautpaar sollte bei der Wahl des Hochzeits DJs nicht allein auf den Preis achten. Die Kosten unterscheiden sich deutlich, das gilt jedoch auch für die Qualität. Etablierte Discjockeys wie der regional bekannte DJ Zalmii überzeugen mit einer akribischen Vorbereitung, einer maßgeschneiderten Musikauswahl und einer perfekten Soundqualität.

Kosten für den DJ auf der Hochzeit hängen von vielen Faktoren ab

DJs berechnen ihre Preise unterschiedlich. Manche verlangen Pauschalen, andere zeitabhängige Preise. Grundsätzlich setzen sich die Kosten aber aus mehreren Bestandteilen zusammen. Eine wesentliche Rolle spielt, wie lange der Discjockey die Hochzeitsgäste mit Musik unterhält. Begleitet er die gesamte Hochzeitsparty? Oder legt er erst am späten Abend für wenige Stunden auf? Darüber hinaus lassen Hochzeits DJs aus nachvollziehbaren Gründen ihre Fahrtkosten in die Kostenberechnung einfließen. Kosten für diverses technisches Equipment wie Sound- und Lichttechnik kommen hinzu. DJ Zalmii vereinbart mit Brautpaaren eines von mehreren Paketen. Diese Angebote umfassen unter anderem eine bestimmte Stundenanzahl an Musik und in unterschiedlichem Umfang technische Ausstattung. Extras buchen Kunden flexibel hinzu.

Investition in einen hochwertigen DJ für die Hochzeit zahlt sich aus

Manche überlegen vielleicht, ob sie die Hochzeitsmusik günstiger organisieren können. Dank Streamingdiensten haben auch Laien Zugriff auf einen riesigen Musikfundus und können Playlists zusammenstellen. Die Erfahrung zeigt aber, dass Brautpaare mit dieser Herangehensweise an der falschen Stelle sparen. Die Kunst eines talentierten DJs ist, situativ die passenden Songs zu spielen. Er geht auf die Stimmung und die Partygäste ein und lenkt die Feier in die gewünschte Richtung. Zudem nimmt er sich viel Zeit für ein Beratungsgespräch, wählt vorab sorgfältig Lieder aus und sorgt für optimale Ton- und Lichttechnik. Es lohnt sich, für diesen denkwürdigen Tag einen professionellen DJ zu engagieren.

DJ Zalmii ist der DJ im Raum Baden-Baden für Hochzeiten und Events. Seit 2011 hat DJ Zalmii über 250 Hochzeiten begleitet. Auch für ein Firmenevent oder eine individuelle Party steht DJ Zalmii mit der passenden Musik und Beleuchtung zur Verfügung.

