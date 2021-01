Hochzeitsfotograf in Schwaig – Andreas Taubert

Profi-Fotograf macht seit mehr als 20 Jahren unvergessliche Bilder vom schönsten Tag des Lebens

Ein bezaubernd schönes Hochzeitskleid, ein toller Ort für die Feier und eine leckere Torte… Die Planungen für den schönsten Tag im Leben stehen: Fehlt nur noch der passende Hochzeitsfotograf, um die unvergesslichsten Momente festzuhalten? Wer einen passenden Hochzeitsfotografen in Schwaig und Umgebung sucht, der ist bei Foto Taubert an der richtigen Adresse.

Die Hochzeit ist immer ein großes Ereignis im Leben – und Hochzeitsfotos sorgen dafür, dass dieser Tag unvergesslich bleibt. “Die Trauung ist nach einer Stunde vorbei, das Büffet in einer Stunde aufgegessen – die Hochzeitsfotos aber bleiben ein Leben lang”, weiß Andreas Taubert. Der Spezialist für Hochzeitsfotografie in Schwaig bietet alles an, um das perfekte Bild von Trauung und Hochzeitsfeier zu machen: Von der Vorbereitung auf den großen Moment am Morgen bis spät in die Nacht, wenn die letzten Gäste die Feier verlassen…

Seit mehr als 20 Jahren ist Fotostudio Andreas Taubert spezialisiert auf kreative Hochzeitsfotografie. Die Stärke liegt in einer ausdrucksvollen Bildsprache. “Wer sich das Ja-Wort gibt, möchte, dass die Zeremonie perfekt wird. Ich garantiere meinen Kunden, dass ich nicht nur all meine Professionalität in die Fotoproduktion einfließen lasse, sondern auch, dass die Zusammenarbeit einfach und unkompliziert wird”, beschreibt der Fotograf seine Leistung. Wer in Schwaig oder angrenzenden Orten heiratet und noch auf der Suche nach einem passenden Hochzeitsfotografen ist, kann unter www.FotoTaubert.de einen ersten Blick auf bisherige Hochzeitsbilder werfen.

Die Auswahl des richtigen Hochzeitsfotografen ist ein entscheidender Punkt für eine gelungene Feier. So kann man sich noch Jahre später an den emotionalsten Momenten erfreuen oder im Kreise der Familie durch ein Fotoalbum blättern. Bei der Auswahl des perfekten Fotografen sollten Hochzeitspaare deshalb auf Klasse statt auf Masse setzen: Dazu gehört, bereits im Vorfeld sorgfältig zu prüfen, welcher Hochzeitsfotograf in Schwaig und Umgebung in Frage kommen könnte. Der Blick auf Referenzen bei der Hochzeitsfotografie verrät dabei am meisten über das Können eines Fotografen – und darüber, ob der Stil zu einem Brautpaar passt. Hinzu kommt, dass alle Abläufe mit dem Fotografen einfach und unkompliziert geklärt werden können und dass die Sympathie stimmt.

Andres Taubert verfügt über langjährige Erfahrung bei Hochzeitsfotografien und hat die neueste Fototechnik an Bord. Dazu zählen 4K-Kameratechnik, Fotobox und auf Wunsch auch die Fotografie per Drohne. Die Paare erhalten nach der Hochzeit sämtliche Fotoaufnahmen der Trauung in hochauflösendem Format, ohne Wasserzeichen, auf einem USB-Stick.

Ein wichtiger Vorteil, denn die frisch Vermählten müssen sich damit nicht auf eine kleine Auswahl einiger weniger Bilder beschränken. Die Abrechnung erfolgt einfach und transparent, ausschließlich über einen Stundensatz. Es gibt keine starren Preispakete, das Honorar wird individuell mit dem Hochzeitspaar vereinbart. Weitere Kosten fallen nicht an. Und wer neben den Hochzeitsbildern auch ein Video produzieren lassen möchte, kann dies ebenfalls direkt in Auftrag geben.

Andreas Taubert ist professioneller Fotograf in der Region Nürnberg, Erlangen, Fürth. Er ist seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf Hochzeits-, Lifestyle-, Event- und Industriefotografie.

Kontakt

Andreas Taubert photo & film production

Andreas Taubert

Mittelbügweg 80b

90571 Nürnberg-Schwaig

(0172) 816 4848

info@FotoTaubert.de

http://www.FotoTaubert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.