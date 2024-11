Hönle Gruppe bestätigt positives operatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2023/24, Sondereffekte belasten jedoch EBIT

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (IRW-Press/21.11.2024) – Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von etwa 100 Mio. € und ein positives Betriebsergebnis (EBIT) prognostiziert. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Vorstand davon aus, dass die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2023/24 bei einem Umsatz von etwa 98 Mio. € ein positives operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) erzielt hat.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Firmengruppe wurden Fokus- und Wachstumsfelder definiert sowie entschieden, nicht zum Kerngeschäft gehörende Anwendungsfelder nicht mehr zu bedienen. Damit einhergehend werden voraussichtlich Buchwertanpassungen im Bereich der Firmenwerte sowie Vorräte durchgeführt, welche das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2023/24 einmalig mit ca. 10 Mio. EUR belasten werden.

Alle Angaben sind ungeprüft. Die Dr. Hönle AG wird, wie geplant, am 06.12.2024 vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie den Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlichen. Der vollständige Geschäftsbericht 2023/24 wird am 30.01.2025 veröffentlicht.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

Aussender: Dr. Hönle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.de

Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0005157101

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

+49 89 85608-173



https://www.hoenle.de/

Pressekontakt

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

+49 89 85608-173



https://www.hoenle.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.