Hoffmann Immobilien vermittelt Health Care Immobilie

Neuer Eigentümer ist die europaweit tätige IMMAC GROUP

Frank Hoffmann Immobilien vermittelte erfolgreich im Auftrag der ehemaligen Eigentümer Schulz Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG das Alten- und Pflegeheim „Zur Waldburg“ in Lentföhrden (Kreis Segeberg/ Schleswig-Holstein). Neuer Eigentümer ist die IMMAC group, Spezialist und Marktführer im Bereich Investmentmanagement von Health Care-Immobilien mit Sitz in Hamburg. Die Konzerngruppe investiert europaweit auf dem Gesundheitssektor in Pflegezentren, Kliniken und Seniorenwohnanlagen und erweitert ihr Immobilienportfolio in Schleswig-Holstein. Der Übergang von Nutzen und Lasten findet am 1.Dezember 2023 statt. Das Alten- und Pflegeheim „Zur Waldburg“ in naturnaher Lage befindet sich in einer wachsenden Bedarfsregion. Mit ca. 4.000 qm vermietbarer Fläche, 59 Zimmern und 90 Betten gehört es zu einer der mittelgroßen Einrichtungen.

Dustin Rogge, zuständiger Makler bei Frank Hoffmann Immobilien, informiert: „Mit der IMMAC group haben wir einen äußerst zuverlässigen Investor gefunden, der bereits europaweit als verlässlicher Partner im Gesundheitssektor bekannt ist. Wir sind zuversichtlich, dass das Alten- und Pflegeheim „Zur Waldburg“ weiterhin eine herausragende Rolle in der professionellen Pflege einnehmen wird.“

Die inter pares Sozialholding GmbH aus Berlin wird nach dem Eigentümerwechsel neuer Betreiber des Alten- und Pflegeheims sein. Als bundesweit tätiger, erfahrener Anbieter für professionelle Pflege steht die inter pares Sozialholding GmbH für qualitativ hochwertige Pflegeleistungen. Die Verantwortlichen bei Frank Hoffmann Immobilien zeigen sich erfreut darüber, dass die Transaktion im Interesse aller Parteien erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die ehemaligen Eigentümer Manuela und Andreas Schulz geben das Pflegeheim nach 50 Jahren in bewährte Hände und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

