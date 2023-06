Hohe Luftfeuchtigkeit im Haus / der Wohnung

Wie schädlich sie ist

Wie schädlich ist eine hohe Luftfeuchtigkeit für die Gesundheit Ihrer Familie?

Angemessene Luftfeuchtigkeit ist mehr als nur ein angenehmes Raumklima. Im Großen und Ganzen wissen wir, wie wir die richtige Luftfeuchtigkeit in unserem Haus aufrechterhalten können, die oft außer Kontrolle gerät. Es ist jedoch gut zu wissen, was passieren kann, wenn die Luftfeuchtigkeit in unserer Wohnung zu hoch oder zu niedrig ist. Besonders wichtig ist der Hinweis auf die gesundheitlichen Schäden, die eine hohe Luftfeuchtigkeit anrichten kann.

Was ist Luftfeuchtigkeit in der Wohnung?

Kurz gesagt, ist die Luftfeuchtigkeit die Masse des in der Luft enthaltenen Wasserdampfs in Gramm und bestimmt, wie feucht oder trocken die Luft in unserer Umgebung ist. Die Luft in Ihrer Wohnung besteht nicht nur aus Sauerstoff und anderen Gasen – sie enthält auch Feuchtigkeit, und zwar je nach Temperatur in unterschiedlichem Maße. Je höher die Temperatur ist, desto mehr Wasser kann die Luft aufnehmen. Viele Faktoren können zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit in der Wohnung beitragen, z. B. Wäsche waschen, kochen, putzen, atmen.

Spielt die Raumluftfeuchtigkeit eine Rolle?

Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum ist sehr wichtig. Wir messen die Luftfeuchtigkeit auf zwei Arten: absolute Luftfeuchtigkeit und relative Luftfeuchtigkeit. Die absolute Luftfeuchtigkeit ist ein Maß für die Wassermenge in der Luft im Verhältnis zu ihrer Temperatur. Bei der relativen Luftfeuchtigkeit handelt es sich um eine prozentuale Messung der Luftfeuchtigkeit im Verhältnis zur maximalen Luftfeuchtigkeit für diese Temperatur.

Die häufigste Messung in unseren Wohnungen ist die relative Luftfeuchtigkeit, und es ist besser, sie zwischen 40 und 60 % zu halten. Probleme entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit in unseren Wohnungen unter 40 % fällt oder über 60 % steigt. Da wir Menschen bis zu 90 % unserer Zeit in Innenräumen verbringen, ist es absolut notwendig, die relative Luftfeuchtigkeit in unserer Umgebung im Auge zu behalten.

Wie wirkt sich die Luftfeuchtigkeit auf uns aus und kann sie schädlich sein?

Zweifellos hat eine hohe relative Luftfeuchtigkeit eine äußerst schädliche Wirkung auf den Menschen.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann sich auf Allergien auswirken und Atemwegserkrankungen hervorrufen, die durch biologische Stoffe wie Milben und Schimmelpilze verursacht werden. Schimmelpilze und Hausstaubmilben gedeihen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Schimmelpilze können für fast alle menschlichen Funktionen äußerst schädlich sein und das Atmungssystem, den Kreislauf, die geistige Leistungsfähigkeit und vieles mehr beeinträchtigen.

Luftentfeuchter – jetzt mieten

Wie kann man diesen Problemen vorbeugen?

Die Aufrechterhaltung einer angemessenen Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist relativ einfach zu erreichen. Die beste und wirksamste Methode zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ist die Zufuhr von Frischluft in den Raum. Je größer der Luftaustausch, desto niedriger sind die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur. In einigen Fällen, in denen wir mit dem Lüften allein nicht zurechtkommen, hilft auch der Einsatz eines Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau zu halten. Dies trägt sicherlich dazu bei, dass das Haus nicht zu feucht wird und sich Schimmel bildet.

