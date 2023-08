Hole-in-One: DENIOS sichert sich Auftrag mit Golf House

Diese Zusammenarbeit bedeutet den Abschlag in eine erfolgreiche und vor allem sichere Zukunft: Die DENIOS SE setzt seine Zusammenarbeit mit einem namhaften Kunden aus dem Bereich des Golfsports fort. Golf House – der größte Golfeinzelhändler in Deutschland, Österreich und Tschechien – setzt weiterhin auf die Qualitäten von DENIOS und stattet eine Vielzahl an Filialen mit Akku-Ladeschränken aus. Das alles für mehr Sicherheit beim Laden und Lagern von akkubetriebenen Golf-Produkten! Bereits in der Vergangenheit hatte sich Golf House für Lösungen aus dem Hause DENIOS entschieden.

FÜR SICHERES LADEN UND LAGERN

Das Unternehmen aus Bad Oeynhausen (NRW) ist Weltmarktführer im Bereich der Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit, somit war DENIOS für Golf House auch bei der Suche nach Akku-Ladeschränken die erste Wahl: „Wir sind sehr froh, mit den Produkten von DENIOS eine praktikable und nachhaltige Lösung gefunden zu haben“, so Kai Marcus von Golf House. „Das Aufbewahren und Laden von Lithium-Ionen-Akkus wird somit so sicher und komfortabel wie möglich – sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unser eigenes Team.“

Die Ladeschränke von DENIOS bieten größtmögliche Sicherheit im Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus: Direkt in den Schränken werden die Batterien geladen und in vielen Modellen wird zusätzlich der Ladezustand permanent mit Sensoren überwacht. Sollte es zu einem Brandfall kommen, schlägt ein Alarmsystem an und informiert die Verantwortlichen, damit schnell gehandelt werden kann. Alle gelieferten Schränke haben eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten – das bedeutet: Mindestens 90 Minuten lang wird ein Brand im Inneren des Schrankes in Schach gehalten und somit bleibt ausreichend Zeit, um entsprechende Lösch-Maßnahmen zu treffen. Dieses bietet vor allem im Umgang mit sensiblen Lithium-Ionen-Akkus eine höchstmögliche Sicherheit.

DENIOS LADESCHRÄNKE FÜR GANZ DEUTSCHLAND

Golf House ist mit mehr als 20 Filialen deutschlandweit vertreten – etwa 350 Mitarbeitende kümmern sich um die Beratung, den Verkauf und den Service rund um die Produkte für den Golf-Sport (Kleidung, Schläger, Bälle und vieles mehr). Die Ladeschränke von DENIOS werden innerhalb der nächsten Monate in fast allen deutschen Filialen zu finden sein und dafür sorgen, dass beispielsweise die Akkus von elektrischen Golftrolleys, Golfuhren und anderem Zubehör sicher geladen werden können.

„Wir freuen uns sehr, dass sich einer der größten und erfolgreichsten Player im Golfsport wieder für uns entschieden hat“, sagt DENIOS Vertriebsleiter Maik Rodenberg zu dem erneuten Kundenauftrag. „Wie es so schön heißt beim Golfen: Es zählt das Handicap – und wir sind froh, dass wir genau dieses bei Golf House in puncto Sicherheit nun verbessern können.“

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

