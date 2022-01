Holger Schäfer (Hamm): Als Führungskraft das Selbstbewusstsein von Mitarbeitern stärken

Holger Schäfer (Hamm) über die Möglichkeiten von Führungskräften, Zweiflern und Jasagern unter den Mitarbeitern neue Wege aufzuzeigen

H olger Schäfer (Hamm) ist CEO bei der Coldstore Hamm GmbH und trägt für die innerbetrieblichen Vorgänge die Hauptverantwortung. Nicht selten kommt es dabei vor, dass neue Ideen in ihrer Umsetzung blockiert werden, weil Mitarbeitern das nötige Selbstbewusstsein fehlt, um neue Wege zu gehen oder Neues auszuprobieren. Für Holger Schäfer ist es daher wichtig, dass jeder Führungskraft in einem Unternehmen bewusst ist: es ist Teil des Jobs, diese Mitarbeiter in ihrem Selbstbild zu stärken und zu verhindern, dass Prozesse durch sie ausgebremst werden. Wie Führungskräfte dies bewerkstelligen können, erklärt Holger Schäfer im Folgenden:

HOLGER SCHÄFER (HAMM): KOMFORTZONEN DURCHBRECHEN

Dass den meisten Menschen das Verlassen ihrer Komfortzone alles andere als leichtfällt, weiß auch Holger Schäfer. Und doch ist gerade dieser Schritt wichtig, um das eigene Selbstbild positiv zu verändern. Führungskräfte sollten daher stets ihre Mitarbeiter dazu anregen, regelmäßig und freiwillig ihren Wohlfühlbereich zu verlassen. Dabei gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, die sich auftun, hat man erst einmal eine herausfordernde Aufgabe übernommen und bewältigt, beschreibt Holger Schäfer. Diese Aufgaben sollten immer ambitioniert, aber unbedingt machbar sein, damit Selbstvertrauen aufgebaut werden kann. Auf diese Weise kann eine gute Führungskraft dem Mitarbeiter helfen, seine persönlichen Grenzen zu verschieben und sich seines eigenen Potenzials bewusst zu werden.

HOLGER SCHÄFER (HAMM): DURCH RITUALE SICHERHEIT SCHAFFEN

Aus Erfahrung kennt Holger Schäfer auch diese Momente: Mitarbeiter besitzen oftmals wichtige Fähigkeiten, bremsen sich aber permanent selbst aus. Ursache dafür sind Zweifel, die unterschiedlichster Art sein können. Etwas anderes könnte wichtiger erscheinen, oder man sollte sich noch besser vorbereiten – zugrunde liegt diesem Hang zum Verschieben jedoch immer der Selbstzweifel. Ein Mittel zur Abhilfe sieht Holger Schäfer (Hamm) darin, dass die Mitarbeiter diese Aufgaben ohne “Anlaufzeit” durchführen sollten, damit ihnen gar nicht erst die Möglichkeit gegeben wird, an sich zu zweifeln. Diese Aufgaben sollten seitens der Führungskräfte als maßgeschneiderte Rituale in den betrieblichen Ablauf integriert werden, so dass ihre Erledigung immer einen positiven Effekt hat und es zur Routine wird, diese Aufgaben zu bewältigen.

HOLGER SCHÄFER (HAMM): AUSPROBIEREN FÖRDERN

Fehler können lehrreicher sein als Seminare, betont Holger Schäfer, und deswegen ist es wichtig für Führungskräfte, eine positive Fehlerkultur zu etablieren. Mit steigender Verantwortung werden sich für Mitarbeiter auch die Fehler häufen – doch gilt es, diese als Chance zu begreifen, etwas dazuzulernen. Lernen durch eigene Erfahrung erzielt immer eine wesentlich höhere Wirkung, als wenn Mitarbeiter zu teuren Seminaren geschickt werden. Wer Fehler macht, der reflektiert, wer reflektiert, der lernt – und wer lernt, der wächst in Kompetenz und Selbstvertrauen.

HOLGER SCHÄFER (HAMM): POSITIVE ERLEBNISSE ÜBERWINDEN ÄNGSTE

Das Selbstbewusstsein eines Menschen wird massiv gestärkt, wenn eine anfangs als nicht machbar eingestufte Aufgabe doch erfolgreich gemeistert wird. Als Beispiel nennt Holger Schäfer die Auftrittssituation bei Vorträgen, die vielen Menschen vorab schlaflose Nächte bereitet – wird der Vortrag ein Erfolg, dann wächst dieses Erlebnis zu einem integralen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit. Führungskräfte können helfen, indem sie Mitarbeitern positive Referenzerlebnisse verschaffen, aus denen diese Impulse für ihr Selbstvertrauen ableiten können. Dinge, die überwunden und beherrscht werden, stärken den Glauben der Mitarbeiter an sich selbst, betont Holger Schäfer (Hamm).

