Holz, Licht und ein Gefühl von Zuhause

IUMI schafft ein nachhaltiges Design für mehr Wärme in einer modernen Welt!

Wenn Materialien sprechen könnten, wäre Holz vermutlich der ehrlichste Werkstoff. Er duftet, arbeitet und lebt und begleitet den Menschen fast von Beginn an. Kein anderes Material ist ihm so vertraut, hat etwas so Ursprüngliches in sich und ist damit die Verbindung zu einem Gefühl, das wir leicht verloren glauben können. In einer Welt, die zunehmend digitaler, schneller und damit kühler wird, kann uns Holz ein Gefühl der Erdung schenken. Wird es mit Licht verbunden, sei es aus einer Flamme oder, wie bei IUMI, gekonnt mit modernen Lampen, wird aus dem Werkstoff Holz eine Quelle der Geborgenheit, Wärme und ein Raum für Träume.

Licht ist mehr als ein Instrument für Helligkeit – Es ist Geborgenheit

Wir alle kennen das unangenehme Gefühl, wenn ein Raum mit kalten Leuchtstoffröhren beleuchtet wird. Natürlich, Sichtbarkeit ist gegeben, doch fehlt dem Raum Leben, eine Seele. Denn Licht schafft, wenn es richtig eingesetzt wird, ein Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit. Es geht um das Spiel aus Licht und Schatten, ähnlich dem Blick in ein Lagerfeuer. Ein warmer Lichtschein, der durch die Pendelleuchte von IUMI gebrochen wird, lädt das Auge ein, zur Ruhe zu kommen und macht den Raum zu einer Insel für Träume. Das Leuchten erzeugt Tiefe, wo vorher keine war, gibt Räumen neue Struktur, ein neues Gesicht, wirft ein Flüstern an die Wand, das erzählt, nicht nur beleuchtet. So entsteht eine Atmosphäre, in der wir die Hektik des Tages vergessen können, uns fallen lassen und der stillen Einladung unbemerkt, aber wohlwollend folgen.

Diese Atmosphäre ist kein Luxus, sie ist essenziell! Ob im Essbereich, in der Küche oder über dem Lieblingssessel – manchmal vergessen und doch unverzichtbar.

Das Prinzip der Klarheit – Wie reduziertes Design uns innerlich aufräumt

Räume beeinflussen unsere Stimmung und dies oft mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Wenn die Augen keinen Halt finden, geblendet sind von unnötiger und kühler Beleuchtung, dann schweift auch unser Geist unruhig umher. Hier kann Design Klarheit schenken, innen wie außen, und genau darauf basiert das gestalterische Prinzip von IUMI: eine reduzierte Formensprache, in der jedes Element Sinn ergibt. Kein Überfluss, keine unnötige Ablenkung, nur das, was wirklich sein soll.

Die Leuchten haben etwas Poetisches in ihrer Einfachheit. Sie sind filigran, modern und doch warm, fügen sich in jede Umgebung ein, ohne sich aufzudrängen, sie doch bereichernd.

Psychologen wie Colin Ellard wissen:

„Räume, in denen wir visuell zur Ruhe kommen, helfen uns, geistig klarer und emotional stabiler zu sein.“

IUMI greift genau diese Wirkung auf. Mit Licht, das beruhigt. Mit Formen, die begleiten. Mit Materialien, die uns an das erinnern, was wirklich zählt. Aus ihren Leuchten werden Impulse für ein gutes Lebensgefühl, für ein Zuhause, das atmen darf und mit ihm auch wir.

Aus einer Idee wurde eine Haltung: IUMI in Berlin

Zunächst als Geschenk gedacht, unter Freunden verbreitet, entwickelte sich die Idee zu einer Marke mit Haltung. Die Lampe „Ena“, gefertigt auf einem der ersten Lasercutter, wurde direkt zum Erfolg mit beindruckenden Reaktionen.

Deshalb arbeiten heute bei IUMI Menschen, die Ihre Arbeit lieben. Die fertigen, verpacken, versenden. Die Farben mischen und Holz aussuchen. Warum das wichtig ist? Weil jeder Teil des Betriebes auf Nachhaltigkeit achtet. Angefangen bei den Wäldern, aus denen das Holz mit Wirkung kommen soll, über die Wahl der richtigen Naturfarbe bis hin zum Naturstrom, der die Produktion mit Energie versorgt. Es geht nicht um Masse, es geht um Qualität und um ein Design, das bleibt – ein Leben lang.

Ob Einzelkund:innen oder große Partner:innen: IUMI begegnet allen mit dem gleichen Anspruch – ehrliche Produkte, nachhaltig gedacht, mit Freude gefertigt.

Lichtinseln fürs Leben: Lieblingsstücke zum Verlieben

Die Pendelleuchte ENA, die klassische AION, die verdrehten Lamellen von HEKTOR oder die skulpturale Form von NEFI – jede Leuchte hat ihren Charakter. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum Detail, die Qualität der Materialien und die warme Ausstrahlung. In einer Welt, die oft zu laut ist, setzt IUMI auf leise Töne. Auf Formen, die harmonisieren, anstatt zu dominieren. Wer Nachhaltigkeit nicht als Trend, sondern als Haltung sucht, wird hier fündig.

Lassen Sie sich ein auf das Spiel aus Licht und Holz und entdecken Sie durch ein kleines, natürliches Designobjekt ein neues Wohngefühl. Denn das ist das Geheimnis von IUMI: Es ist nicht nur eine Leuchte – es ist ein Stück Zuhause.

Alles begann mit der Idee für ein Weihnachtsgeschenk im Jahr 2010. Eine Holzlampe als Bausatz – gefertigt auf einem der ersten Lasercutter Berlins. Voilà – die Lampe ENA!

Dann geschah das Verblüffende: Immer mehr Freunde wollten eine ENA und ein kleiner Online Test wurde zum überraschenden Erfolg. Plattformen wie Etsy und Dawanda machten plötzlich Werbung mit unserer ENA. Wir bekamen Anfragen von Händlern und Lichtplanern für Projekte auf der ganzen Welt.

Firmen wie McDonald“s, Zalando, BMW, Schenker u.v.m. wurden zu unseren Kunden, und wir haben ein kleines aber feines Netz von Händlern aufgebaut, die es genau so persönlich mögen wie wir.

So wurde aus der Geschenkidee ein Unternehmen – und nach und nach sogar ein kleiner Wirtschaftszweig.

Firmenkontakt

IUMI

Paul Girardet

Gustav-Adolf-Str.

13086 Berlin

030 2885 7274



https://www.iumi.de

Pressekontakt

tpi Media® GmbH

Adrien Heller-Mouche

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

030-629 33 92 90



https://www.webdesignagentur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.