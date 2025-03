Moderner Pflegedienst mit direktem Zugang, persönlicher Betreuung und digitalem Service gestartet

Köln, 27.03.2025 – Der etablierte Pflegedienst Home Care am Rhein mit Sitz in Köln steht seit 2007 für persönliche Nähe, zuverlässige Versorgung und Pflege mit Verantwortung. Nun präsentiert sich das Unternehmen mit einer neuen Website, erweitertem Leistungsprofil und einem modernen Außenauftritt – als Zeichen für kontinuierliche Weiterentwicklung und zeitgemäße Pflege. Über die neue Website www.home-care-am-rhein.de können sich Interessierte schnell und übersichtlich über Leistungen, Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten informieren.

Pflege mit Haltung – regional, empathisch, direkt

Home Care am Rhein bietet ambulante Pflegeleistungen für Menschen, die im eigenen Zuhause versorgt werden möchten – zuverlässig, individuell und mit einem festen Ansprechpartner. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem:

– Grundpflege & Behandlungspflege nach SGB V & XI

– Hauswirtschaftliche Unterstützung & Entlastungsleistungen

– Pflegeberatung & Anleitung für Angehörige

– Verhinderungs- und Urlaubspflege

– Betreuung bei Demenz und chronischen Erkrankungen

– Hausnotruf-Lösungen & ergänzende Services

Alle Leistungen werden durch erfahrene Fachkräfte erbracht – mit Fokus auf Stabilität, Würde und ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Pflegekraft, Patient und Angehörigen. Home Care am Rhein versorgt seit über 15 Jahren pflegebedürftige Menschen in Köln, Troisdorf, Siegburg, Leverkusen und Umgebung – persönlich, fachlich fundiert und mit festen Ansprechpartnern.

Digital präsent – und persönlich nah

Die neue Website unter www.home-care-am-rhein.de wurde als klare Serviceplattform aufgebaut. Nutzer finden dort nicht nur Informationen zu den Leistungen, sondern auch zu freien Stellen, Ansprechpartnern und zur Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen oder eine Beratung zu vereinbaren. Das Unternehmen möchte damit Pflege zugänglicher machen – ohne lange Wartezeiten oder bürokratische Hürden.

Pflegedienst mit klarem Anspruch

Jan Strzyga, Verwaltungsleiter von Home Care am Rhein, betont: „Pflege ist für uns kein Projekt, sondern eine Verantwortung – seit 2007 begleiten wir Menschen und ihre Familien mit Struktur, Erfahrung und echter Nähe. Mit der neuen Website machen wir unsere Angebote jetzt noch leichter zugänglich.“

Ziel: Versorgungssicherheit in der Region

Home Care am Rhein versteht sich als regionaler Partner im Pflegenetzwerk – mit engem Austausch zu Hausärzten, Apotheken, Kliniken und Pflegeberater*innen. Das Ziel: Eine sichere, abgestimmte Versorgung in der Region und ein Angebot, das sich an den realen Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Kontakt:

Home Care am Rhein K+S GmbH & Co. KG

Kaiserstraße 88 a

51145 Köln

Telefon: 02203 – 90 34 470

E-Mail: info@hc-ar.de

Web: www.home-care-am-rhein.de

