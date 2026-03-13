HomeToGo listet sein hochwertiges Angebot an Ferienhäusern und -wohnungen auf KAYAK

Reisende können jetzt noch mehr Ferienunterkünfte auf KAYAK entdecken

KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, und HomeToGo, Europas führende Ferienhausgruppe, haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, durch die das weitreichende Angebot an Ferienunterkünften von HomeToGo über die Metasuchplattform KAYAK in über 20 Märkten verfügbar wird.

In einem ersten Schritt werden mehr als eine halbe Million der hochwertigen Ferienhäuser und -wohnungen aus dem umfangreichen Portfolio von HomeToGo auf KAYAK in einer zentralen Ansicht gebündelt, sodass Nutzer Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit auf einen Blick mit anderen Anbietern vergleichen können. Zudem bietet sie den Partnern von HomeToGo eine enorme internationale Reichweite und sorgt für messbare Sichtbarkeit innerhalb einer sehr aktiven, buchungsbereiten Zielgruppe.

Katherine Clark, GM & VP, EMEA bei KAYAK: „Reisende wünschen sich Auswahl und Preistransparenz, um sichere Entscheidungen treffen zu können. Die Integration des Angebots von HomeToGo erweitert unser Angebot an Ferienunterkünften und ermöglicht die sofortige Buchung bei einem der größten Anbieter der Branche.“

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit einem weiteren Branchenführer wie KAYAK. Die Geschwindigkeit, mit der KAYAK unser Angebot nahtlos integrieren konnte, spricht für die Stärke unseres Plug-and-Play-API-Modells. Wir haben dieses Modell gezielt entwickelt, um unseren Partnern sofortigen Zugriff auf unsere hochwertige Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen zu ermöglichen – ohne großen technischen Aufwand auf ihrer Seite. Die Zusammenarbeit von zwei Branchenführern im Reisebereich erweitert unsere Reichweite auf die globale, kaufbereite Zielgruppe von KAYAK. Damit unterstützen wir noch mehr Reisende weltweit, ihre Wunschunterkunft mit maximalem Vertrauen zu entdecken und direkt zu buchen.“

Die Einführung begann diesen Monat mit der Integration der Unterkünfte auf KAYAK, SWOODOO, momondo Cheapflights, Checkfelix, HotelsCombined und Mundi.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG“ (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

