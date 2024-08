HST Systemtechnik und Zenner kooperieren zur Reduzierung von Wasserverlusten im Wassernetz

Die HST Systemtechnik GmbH & Co. KG, führender Anbieter für Lösungen im Bereich Wassermanagement, und der Messtechnik- und Digitalisierungsspezialist Zenner International GmbH & Co. KG haben im Juli 2024 eine neue Kooperation vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam mit den Kunden aus dem Bereich der Wasserversorgung, die Wasserverluste im Trinkwassernetz effektiv zu erfassen, um diese künftig zu vermeiden.

Meschede/ Saarbrücken, August 2024. Nachhaltigkeit und Klimawandel beschäftigen zunehmend auch die Wasserwirtschaft. Längere Trockenperioden und sinkende Grundwasserstände machen die Folgen des Klimawandels deutlich spürbar. Gleichzeitig ist der Wasserbedarf gestiegen. Beides hat bereits heute Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Ressource Wasser. Dies stellt Kommunen und kommunale Wasserversorger vor neue Herausforderungen. „Die digitale Transformation in der Wasserwirtschaft muss beschleunigt werden, um die natürlichen Wasserreserven zu schützen und einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu schaffen“, erklärt Rene Claussen, Leiter des Geschäftsbereiches IoT & Digitale Lösungen bei Zenner.

Gemeinsam wollen die beiden Kooperationspartner künftig entsprechende Lösungen entwickeln und die Digitalisierung der Wasserwirtschaft vorantreiben. HST Systemtechnik stellt dabei den multifunktionalen Sensor „SmartMeter“ zur Verfügung. Der Sensor wird außen an der Wasserleitung installiert und erkennt zuverlässig Leckagen im Wassernetz. Diese innovative Technik wird von den Partnern mit den LoRaWAN-Lösungen von Zenner kombiniert. LoRaWAN ist eine Internet of Things (IoT)-Technologie und eignet sich vor allem für die Übertragung kleiner Datenmengen wie Mess- oder Sensordaten über weite Entfernungen. Dafür werden Verbrauchszähler und Sensoren mit besonders effizienten, batteriebetriebenen Funkmodulen ausgestattet, deren Batterien mehrere Jahre lang halten. Per Übertragung mit LoRaWAN werden die erfassten Daten in die von der Zenner IoT Solutions GmbH entwickelte IoT-Plattform element iot übertragen, effizient verarbeitet und in Verbindung mit der HST Leckagedetektions-Software „IntelliNet“ analysiert und zonengenau ausgegeben.

In Stade haben die Partner ihre Lösung bereits erfolgreich im Rahmen eines Pilotprojektes realisiert. Gemeinsam mit den Stadtwerken Stade konnten sie eindrucksvoll demonstrieren, wie ihre kombinierten Technologien Leckagen und Wasserverluste detektieren und es ermöglichen, wertvolle Ressourcen zu schützen. Die gemeinsame Lösung hat sich bewährt, sodass die Partner sie nun in weiteren Projekten mit Kommunen, Versorgern und Wasserwerken einsetzen. Markus Bayer, Leiter Marktsegment Wasserversorgung bei HST ist sich sicher: „Langfristig trägt unsere Lösung dazu bei, die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft zu steigern und die Wasserverluste in urbanen und ländlichen Gebieten zu minimieren.“

Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen Messtechnik zur Erfassung des Wasser-, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über LoRaWAN-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 10 Millionen produzierter Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 350 erfolgreichen IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein. ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet, gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.250 Mitarbeiter beschäftigt.

