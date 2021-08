HUSUM Wind 2021: Synostik präsentiert neue Software-Produktlinie für Windkraftanlagen

Intelligente Algorithmen und Werkzeuge sorgen für Digitalisierung in allen Instandhaltungsphasen

Oebisfelde, im August 2021 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, präsentiert auf der diesjährigen HUSUM WIND vom 14. bis 17. September sein neuestes Portfolio an Softwaretools für Windkraftanlagen. Mit der „MaintenanceSolutionLine Wind“ werden Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Test, Fehlersuche und Reparatur für alle Formen von Windkraftanlagen neu definiert und intelligent optimiert – und dies mithilfe von cleveren Algorithmen. Dafür entwickelte das Unternehmen Software-Werkzeuge wie den DiagnoseDesigner, der als Tool zum Erstellen von Abläufen fungiert, die digitale Plattform QLOUDS und die Smartphone-App DIANA für die Interaktion mit dem Anwender. „Die Algorithmen sind für jeden Anwendungsfall individuell anpassbar. So kann beispielsweise die Instandhaltungsstrategie auf Kundenwunsch optimiert werden“, so Heino Brose, Geschäftsführer der Synostik GmbH.

Im Rahmen der HUSUM Wind, dem Schaufenster für innovative Windtechnologie, präsentieren rund 600 nationale und internationale Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der On- und Offshore-Windbranche. Das Ausstellerangebot der Messe reicht von Einzelkomponenten über Projektplanungen bis hin zu kompletten Windenergieanlagen und umfasst Wartung und Instandhaltung, aber auch Logistik, den Netzausbau, die Energiespeicherung und die Systemintegration.

Digitale Werkzeuge für optimierte Instandhaltung von Windkraftanlagen

Synostik launcht im Zuge der Messe sein neues Produktportfolio „MaintenanceSolutionLine Wind“, welches eine speziell für den Sektor der Windkraftanlagen angepasstes Paket aus digitalen Werkzeugen, Tools, Methoden und Produkten darstellt. Nach dem Motto „Simplify Maintenance“ sollen mit diesen Tools die Instandhaltungsschritte, -arten und -aufgaben durch digitale Algorithmen ergänzt und vereinfacht werden. „Die User Experience wird sich erheblich zu Gunsten von Vereinfachungen der Fehlersuche und Fehlerbehebung verändern“, erklärt der Geschäftsführer.

Grafische Darstellung über den DiagnoseDesigner

Der Clou: Alle Algorithmen sind maschinenlesbar und für die Weiterverarbeitung in Test- oder Kundensystemen sowie Maintenance-Applikationen zugeschnitten. Die Erstellung der Algorithmen erfolgt über den grafisch bedienbaren Editor DiagnoseDesigner durch den Kunden selbst. Es können auch Medien wie Video, Audio und Textdateien mit eingebunden werden. Die Algorithmen lassen sich zudem sehr leicht in bereits bestehende Systeme integrieren.

Optimierung von Zeit-, Kosten- und Ressourceneinsatz

„Der Kunde profitiert von der Ersparnis an Zeit und somit auch an Kosten für Instandhaltung, Wartung, Inbetriebnahme usw. Ferner kann der Ressourcen- und der Personaleinsatz optimiert werden. Darüber hinaus bieten die Algorithmen die Chance weitere digitale Geschäftsmodelle zu gestalten“, erklärt Heino Brose.

Von der ersten Teilnahm an der HUSUM Wind verspricht sich das Unternehmen vielseitige und direkte Kontakte zu potenziellen Neukunden und Pressevertretern. Aber auch der Austausch mit Kollegen ist Synostik wichtig, um sich über neueste technologische Erkenntnisse im Segment der Windkraftanlagen gegenseitig zu informieren.

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und der Geschäftsstelle in Hannover. Ferner existieren zwei Partnerbüros in Wolfsburg und Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

