Hybrid Heroes Incentive: Jetzt Umsatz mit Poly machen und exklusives Wochenende in London gewinnen

Mönchengladbach, 09. Februar 2022 – Westcon-Comstor, Value-Added Distributor (VAD) führender Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, verlost unter allen Poly-Resellern, die bis 28. Februar 2022 einen Mindestumsatz von 50.000EUR mit Poly-Produkten generieren, ein exklusives Wochenende für zwei Personen in London. Die Reise findet von 27. April bis 29 April 2022 statt. Westcon übernimmt die Hotel- und Reisekosten.

Vor Ort laden Westcon und Poly die Gewinner am 28. April in das Poly Experience Center im berühmten “The Gherkin”-Wolkenkratzer ein. Dort kommen die Gäste in den Genuss einer spannenden Tour, inklusive der Möglichkeit, die neuesten Headsets und Videoprodukte von Poly zu testen. Im Anschluss wartet mit einem 3-Gänge-Menü in der Roof-Top-Bar des gleichen Gebäudes ein kulinarisches Highlight, das einen atemberaubenden Blick über die englische Metropole verspricht.

Interessierte Partner können sich unter diesem Link für die Verlosung anmelden.

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

