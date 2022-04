Hygiene zum Nachrüsten

Wie einfach die Nachrüstung auf TECEsolid von der Hand geht, demonstriert der Hersteller in einem Erklärvideo, das unter folgendem Link oder dem QR-Code zu finden ist: https://bit.ly/3J64xv0

Die robuste WC-Elektronik TECEsolid gibt es jetzt auch als reine Batterie-Variante, was die Umrüstung auf hygienisches, berührungsloses Spülen deutlich vereinfacht. Die Edelstahl WC-Betätigung kombiniert hohe Widerstandsfähigkeit mit umfangreichen Programmierfunktionen und moderner Sensortechnik.

Berührungslose WC-Betätigungen sorgen vor allem in öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereichen für mehr Hygiene bei der Auslösung. Um diesen Hygienevorteil ohne aufwendige Renovierungsarbeiten zu realisieren, bietet TECE jetzt die robuste WC-Elektronik TECEsolid als unkomplizierte Nachrüstlösung mit Batterie an. Statt Stromzuleitungen durch die Vorwand zu ziehen oder gar Kabelschlitze zu fräsen, reicht jetzt eine 6-Volt-Batterie in Form eines langlebigen, wasserdichten und einfach auszuwechselnden Batterie-Pakets aus.

Als erste WC-Betätigung überhaupt verfügt TECEsolid über einen ToF- Sensor (ToF = Time of Flight; dt.: Laufzeit). Dieser stammt aus der Kameratechnik und ist präziser als gewöhnliche Infrarotsensoren, da er Bewegungen dreidimensional und zeitbezogen misst und interpretiert und so zwischen Bewegungen im Raum sowie Hand- und Sitzposition unterscheidet – unabsichtliche Spülungen werden so vermieden. Tritt eine Person in den Erkennungsbereich, leuchten die Tastfelder der wahlweise programmierbaren Ein- oder Zweimengentechnik sofort auf und machen die Auslösung selbst bei Dunkelheit gut erkennbar.

Die berührungslose Auslösung ist nicht der einzige Hygienevorteil, den die Nachrüstung auf TECEsolid mit sich bringt: Eine integrierte Hygienespülung für Kaltwasserleitungen sorgt für einen regelmäßigen Wasseraustausch in der Trinkwasserinstallation. Dadurch wird Stagnation verhindert, sodass sich gesundheitsschädliche Mikroorganismen nicht vermehren können. Mithilfe der zugehörigen kostenlosen App kann ein Hygienespülintervall von 24, 56, 72, 168 oder 336 Stunden gewählt werden.

Außerdem verfügt die App über eine automatische Protokollfunktion. Sie speichert die Anzahl aller Spülvorgänge und dokumentiert die aktuellen Einstellungen sowie die letzte Spülung. Der in der Verkehrssicherungspflicht nach VDI/DVGW 6023 stehende Betreiber kann damit im Zweifelsfall den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nachweisen. Lichtstärke und Leuchtdauer der Tastenfelder lassen sich damit ebenfalls programmieren und der Erkennungsbereich des Sensors sowie eine Sicherheitsspülung individuell einstellen.

TECEsolid in der 6-Volt-Batterie-Variante ist ab sofort in gebürstetem Edelstahl mit oder ohne Anti-Fingerprint-Beschichtung erhältlich, in Weiß-matt oder -glänzend, in Chrom-glänzend und auch in Schwarz-matt.

Seit über 30 Jahren arbeitet TECE als unabhängiges Familienunternehmen nah an Menschen und Märkten. Im direkten Dialog mit Kunden und Partnern entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen rund um die Bereiche Architektur, Planung und Installation. Vorwand-, Rohr-, Spül- und WC-Technik gehören heute ebenso zu den Kompetenzfeldern wie Entwässerungs- und Abscheidetechnik. TECE ist weltweit tätig und beschäftigt 1500 Mitarbeiter. Für den internationalen Vertrieb sorgen 22 Tochtergesellschaften und weitere Vertriebspartner.

Ergänzende Informationen finden Sie unter www.tece.de

