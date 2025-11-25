Hyland treibt mit leistungsstarken Cloud- und KI-Innovationen die Automatisierung von Inhalten und KI-Agenten branchenübergreifend voran

Innovationen in der Content Innovation Cloud verbessern Integrationen, erweitern agentische Automatisierung und unterstützen intelligentes Content Management

Berlin, 24. November 2025 – Hyland präsentiert innovative Funktionen für die Content Innovation CloudTM. Die neuen Angebote unterstützen Unternehmen dabei, KI einzusetzen, Abläufe zu optimieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Sie umfassen zentrale Content-Management-Funktionen, nahtlose Produktintegrationen und leistungsstarke Updates in den Bereichen agentenbasierte Automatisierung sowie Content Intelligence. Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, ihre Abläufe zu verschlanken, intelligentere Entscheidungen zu treffen und sichere, skalierbare Lösungen bereitzustellen, die auf ihre sich verändernden Anforderungen zugeschnitten sind.

Hyland for Salesforce

Mit Hyland for Salesforce über Salesforce AppExchange können Salesforce-Kunden cloudnative Content-Management-Funktionen im Rahmen ihrer CRM-Prozesse nutzen. Über dieses neue Angebot der Content Innovation Cloud können Salesforce-Anwender schnell auf wichtige Dokumente zugreifen, die sie dank nahtloser Cloud-Integration sicher importieren, suchen, abrufen und verwalten können.

Hyland for Guidewire ClaimCenter

Hyland for Guidewire ClaimCenter bietet leistungsstarke Verbesserungen, die die Schadenbearbeitung optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Durch die vorkonfigurierte cloudnative Integration können Versicherer die Kosten, den Zeitaufwand und die Komplexität der Bereitstellung von Enterprise-Content-Management-Lösungen reduzieren. Benutzer erhalten einen vereinfachten Zugriff auf Dokumente und Daten direkt in ClaimCenter. Dadurch entfällt die systemübergreifende Suche und die Reaktionszeiten bei Schadenfällen werden verkürzt.

Hyland for SAP SuccessFactors

Hyland for SAP SuccessFactors ist ein leistungsstarkes Upgrade, das entwickelt wurde, um die Erfahrung mit SAP SuccessFactors Employee Central zu verbessern. Die neue Version basiert auf der Content Innovation Cloud und bietet intelligente, cloudnative Content-Services. Diese optimieren HR-Abläufe und unterstützen Mitarbeiter, ohne dass sie die vertraute SuccessFactors-Oberfläche verlassen müssen.

Hyland for Workday

Hyland for Workday bietet ein umfassendes Upgrade, das einen nahtlosen, kontextbezogenen Zugriff auf Unternehmensinhalte direkt in Workday Human Capital Management (HCM) und Workday Finance ermöglicht. Als offizielle „Built on Workday“-Anwendung ermöglicht Hyland es Workday-Benutzern, Dokumente direkt über die ihnen bekannten Workday-Bildschirme zu erfassen, zu indizieren, zu suchen, anzuzeigen und zu speichern.

Weitere Q3 Produktinnovationen für die Content Innovation Cloud

Hyland erweitert zudem Content-Intelligence-, Automatisierungs- und Content-Management-Funktionen. Dazu gehören:

Content Intelligence

Dank der Verbesserungen bei Hyland Knowledge Enrichment können Unternehmen kontinuierlich angereicherte Daten in Content Lakes einspeisen sowie personenbezogene Daten (PII) identifizieren und ausblenden, um sie nachgelagert mithilfe von KI und Analysen zu nutzen. Die neueste Version von Hyland Knowledge Discovery bietet eine optimierte Benutzererfahrung, KI-generierte Ergebnisse in verbesserter Qualität, individuell anpassbare Schutzmaßnahmen für KI-Generierungen sowie eine einfache Anbindung an die Hyland-Repositories.

Intelligent Automation

Erweiterte GenAI-Funktionen in Hyland Automate vereinfachen die Konfiguration von Prozessen und Formularen und erleichtern es Unternehmen, intelligente, contentbasierte Workflows zu gestalten. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) bietet neue Funktionen zur Verbesserung agentenbasierter Dokumentenverarbeitung – einschließlich GenAI-basierter Advanced-Reasoning-Funktionen. Diese ermöglichen es sowohl Nutzern als auch KI-Agenten, kontextbezogene Informationen zu extrahieren, selbst wenn sie nicht explizit genannt sind, mehrere Datenpunkte auszuwerten und daraus neue Erkenntnisse abzuleiten.

Momentum im Content Management

Der Hyland Cloud Update Service erleichtert es OnBase-Kunden, Umgebungen durch automatisierte monatliche Updates aktuell, sicher und konform zu halten.

Die neuesten Nuxeo-Versionen verbessern die Skalierbarkeit, Compliance und Cloud-Agilität durch eine entkoppelte Open-Source-Elastic-Search-Architektur. Dazu gehört auch die Unterstützung von Add-ons für das Speichern in der Google Cloud Platform (GCP) sowie leistungsstarke Massen-Uploads über Direct Transfer.

Alfresco-Anwender profitieren von neuen Dashboards für schnellen Zugriff, Leistungs- und Skalierbarkeitsverbesserungen sowie einem neuen SAP Information Lifecycle Management (ILM) Connector. Dieser vereinfacht das SAP-Content-Management, reduziert Lizenz- und Speicherkosten und automatisiert die Lifecycle-Governance.

Zitate:

Mitch Suter, Chief Innovation Officer bei Naviant –

„Hylands kontinuierlicher Fokus auf Innovation schafft echten, messbaren Mehrwert für Kunden in verschiedensten Branchen. Die leistungsstarken cloudnativen Integrationen und die KI-gestützte Automatisierung helfen Unternehmen dabei, Komplexität zu reduzieren, datenbasierte Erkenntnisse zu gewinnen und geschäftliche Ergebnisse zu beschleunigen. Wir sind stolz darauf, mit Hyland zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu verändern, wie Organisationen Informationen verwalten und nutzen.“

Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland

„Unsere Produktupdates für das dritte Quartal unterstreichen erneut unsere führende Rolle bei der Weiterentwicklung von Enterprise Intelligence. Wir treiben nicht nur Innovationen voran, sondern reagieren konsequent auf die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden. Wir unterstützen Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Inhalte zu nutzen – egal, an welchem Punkt ihrer digitalen Transformation sie sich befinden.“

Weitere Informationen zu den Q3 Hyland Produktupdates erhalten Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

