i-PRO AI Smart Box verwandelt traditionelle Netzwerkkameras in Smart Devices

Serverlose KI-Bildanalyse für nicht KI-basierte Netzwerkkameras – ohne hohen Kosten- und Zeitaufwand

Tokio, Japan – 12. Juli 2023 – i-PRO Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter professioneller Sicherheitslösungen für Überwachung und öffentliche Sicherheit, gab heute die Einführung seiner AI Smart Box bekannt, die nicht KI-basierte Netzwerkkameras in intelligente Geräte verwandelt. Die AI Smart Box ist eine kompakte, leistungsstarke Kombination aus der bekannten i-PRO Mini und einer neuen i-PRO Inhouse-Anwendung. Durch Extraktion umfassender Objekt-Metadaten aus dem Echtzeit-Stream einer traditionellen Kamera ist sie in der Lage, Deep-Learning-Analysen bereitzustellen.

Die neue Funktionalität ist sofort verfügbar und bietet die Möglichkeit, nicht KI-basierte Kameras anderer Hersteller in i-PRO Active Guard zu integrieren. Im Rahmen der offenen Strategie von i-PRO liefert die Active Guard Plugin-Software eine Vielzahl wertvoller Objektattribute für forensische Suchvorgänge und Live-Events an bekannte Video Management Systeme wie Milestone, Genetec und Luxriot sowie weitere VMS.

„Ähnlich wie Jahre zuvor Encoder beim Übergang von analog zu IP 15-20 eingesetzt wurden, ermöglicht dieser „KI-Encoder“ jetzt einen nahtlosen Übergang zur KI-basierten Analytik. i-PRO macht KI für einen größeren Kundenkreis zugänglich und ist damit wegweisend. Dank seiner einzigartigen, kosteneffizienten Lösung können auch ältere Netzwerkkameras mit KI arbeiten und dabei die leistungsstarke i-PRO Active Guard Software nutzen“, so Gerard Figols, President, i-PRO EMEA.

Die i-PRO AI Smart Box wurde für Kunden entwickelt, die nicht KI-basierte Kameras in ihrem Bestand haben und trotzdem wertvolle Metadaten gewinnen möchten, um detaillierte forensische Suchvorgänge und Echtzeit-Benachrichtigungen durch Integration des i-PRO Active Guard zu ermöglichen – ohne dass zusätzliche Lizenzgebühren anfallen und Prozessverzögerungen genau dann eintreten, wenn jede Sekunde zählt.

„Unser Ansatz ist einfach und zugleich effizient: Wir haben für ein bereits existierendes Produkt eine neue Anwendung entwickelt, die Kunden als kompakte Box in ihre Infrastruktur vor Ort integrieren und damit ihre nicht KI-basierten Kameras zu Smart Devices machen können. Auf diese Weise können sie die Vorteile KI-generierter Metadaten selbst testen und ihre eigene Erfahrung damit machen“, ergänzt Philippe Henaine, Manager, Strategic Partners for Europe.

Und so funktioniert es: Die MJPEG-Streams einer nicht KI-basierten Kamera werden zur AI Smart Box transferiert, dort verarbeitet. Die Ergebnisse werden daraufhin zum Active Guard Server sowie zum VMS gesendet. Bis zu zwei Anwendungen zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen anhand von knapp 100 einzelnen Objektattributen können installiert werden. Die Kompatibilität mit der AI Smart Box ist für jede Netzwerkkamera mit MJPEG-Ausgabe und mindestens 5fps in einer Auflösung von 1920×1080 oder 1280×720 vorgesehen. Sobald sie die entsprechende Anwendung auf ihrer i-PRO Mini (WV-S71300A-F3) installiert haben, erschließen sich für die Kunden alle Vorteile der Generierung von Metadaten mit nicht KI-basierten Kameras, vorausgesetzt, diese erfüllen die genannten Voraussetzungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf AI Processing Relay | i-PRO Products



i-PRO Co., Ltd., ist ein weltweit führender Anbieter moderner Sensortechnologien für intelligente Überwachung, öffentliche Sicherheit und medizinische Bildgebung (Intelligent Surveillance, Public Safety, Medical Imaging). Das 2019 aus Panasonic hervorgegangene Unternehmen i-PRO kann auf 60 Jahre Innovation bei Panasonic zurückgreifen.

Mit Innovationen, die informieren und schützen, erweitern Produkte, Software und Services des Unternehmens die menschlichen Sinne, um „Momente der Wahrheit“ festzuhalten. i-PRO Co., Ltd., unterstützt die Arbeit professioneller Sicherheits- und Rettungsdienste, die Leben schützen und retten, damit die Welt zu einem sichereren Ort wird.

