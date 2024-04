IAMCP: Daniela Reher leitet Community & Communication Office

Krefeld, 04. April 2024 – Daniela Reher übernimmt ab sofort die Leitung des Community & Communication Office des IAMCP e.V. Sie verantwortet damit künftig die vielfältigen Community-Aktivitäten sowie die Kommunikation mit den aktuell 400 Mitgliedsunternehmen des IAMCP in Deutschland.

Daniela Reher übernimmt ab sofort die Leitung des Community & Communication Office des IAMCP in Deutschland. Die neu geschaffene Position soll IAMCP-Mitgliedern als zentrale Anlaufstelle für strukturiertes Informieren und Netzwerken und der Förderung von Partner-to-Partner-Kooperationen dienen. Darüber hinaus wird das weitere Wachstum und die Professionalisierung des IAMCP und damit der Erfolg seiner Mitglieder gezielt vorangetrieben. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit und Corporate Digital Responsibility im Zeitalter der KI sollen hier künftig verstärkt ihre Heimat finden.

Da der IAMCP e.V. innerhalb der letzten 12 Monate allein um gut 41 Prozent gewachsen ist und über eine sehr vielfältige Mitgliederbasis verfügt, sieht Reher als gelernte Diplom-Kommunikationswirtin sich in ihrer neuen Rolle als Mittlerin zwischen den verschiedenen Bedürfnissen und Anforderungen. Dazu gehören eine langfristige Planung und proaktive Kommunikation genauso wie das Einbringen eigener Erfahrungen aus ihrer mehr als 25-jährigen Tätigkeit in der IT-Industrie.

Daniela Reher in ihren eigenen Worten: „Die Zusammenarbeit mit der Microsoft-Partner-Community in Deutschland hat mir immer besondere Freude bereitet. Es ist beeindruckend, wie viel Innovation, Kreativität und Herzblut die Partner täglich in das Microsoft-Geschäft einbringen. Meine neue Funktion beim IAMCP ist für mich eine natürliche Weiterentwicklung meiner bisherigen Tätigkeit. Aus meiner eigenen Zeit bei Microsoft weiß ich, wie wichtig und erfolgversprechend das Thema der Zusammenarbeit zwischen den Partnern ist. Ich freue mich, dass ich meine Erfahrung und Fähigkeiten nun einbringen kann, um den IAMCP zu stärken, aktiv zu gestalten und die Interessen unserer Mitglieder gezielt zu vertreten.“

„Dass wir Daniela als Leitung für unser neu geschaffenes Community & Communication Office gewinnen konnten, ist für den IAMCP ein echter Glücksfall“, so Till Vieregge, Vorsitzender des Vorstands des IAMCP. „Durch ihre langjährige Tätigkeit für Microsoft – und dort speziell im Partnerbereich – bringt sie ein unglaubliches Know-how und Erfahrung mit, die für uns einfach unbezahlbar sind. Ein weiterer Pluspunkt: Nahezu jeder/jede in der Microsoft-Partner-Community kennt Daniela bereits und weiß ihr Engagement zu schätzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr!“

Über den IAMCP:

Die International Association of Microsoft Channel Partners – kurz IAMCP – ist ein weltweit agierender, unabhängiger Zusammenschluss von Microsoft-Partnern unterschiedlichster Branchenausrichtungen und Unternehmensgrößen, vom Kleinunternehmen bis zum Enterprise-Unternehmen. Seit 1994 ist das German Chapter des IAMCP als eingetragener Verein in Deutschland aktiv und hilft Partnern, sich gegenüber Microsoft, am Markt und gegenüber der Politik zu positionieren. Der IAMCP e.V. zählt heute gut 400 Mitgliedsunternehmen mit mehr als 1.400 Personen, die sich aktiv in die IAMCP Community einbringen.

