IceWarp auf dem CloudFest 2025

Regensburg, 18. März 2024 – IceWarp, ein Softwareunternehmen mit Sitz in Prag, Tschechische Republik, präsentiert seine moderne, Cloud-basierte Collaboration-Plattform vom 18.-20. März auf dem CloudFest im Europa-Park in Rust. Interessierte erhalten am Stand R02 einen Einblick in das umfassende Kommunikationstool, das eine kostengünstige Alternative zu gängigen Office-Lösungen ist. Eine einfache Struktur und eine benutzerfreundliche Umgebung zeichnen IceWarp aus. Mit flexiblen Bereitstellungsoptionen verwaltet die Plattform alles in einem Fenster – E-Mail, Kalender, Kontakte, Instant Messaging, TeamChat, Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten und Videokonferenzen – selbst gehostet, in der Cloud oder als Hybridlösung. Die Plattform wird derzeit von mehr als 50 Millionen Nutzern in den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien verwendet.

„Seit mehr als 10 Jahren sind wir mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen und zu wachsen. Das CloudFest ist die ideale Gelegenheit, unsere Collaboration-Lösung der weltweiten und insbesondere der lokalen Cloud-Computing-Community vorzustellen und uns weiter zu vernetzen“, erklärt Adam Paclt, Gründer und CEO von IceWarp.

IceWarp ist eine Suite von Basis- und erweiterten Office-Tools, die E-Mail-Hosting, Datenspeicherung, Gruppen-Chat, Videokonferenzen, Aufgaben- und Dokumentenmanagement sowie Unterstützung für die Online-Dokumentenbearbeitung umfasst. Die Suite lässt sich entweder als Cloud-Plattform oder in einer On-Premise-Version nutzen, bei der IceWarp z.B. auf Client-Servern anstelle eines MS Exchange-Servers installiert wird. Hauptmerkmal von IceWarp ist das revolutionäre Dashboard, das als Desktop auf dem Computer dient und Zugang zu allen Funktionen bietet. Es ermöglicht es, Dateien per Drag & Drop zu verschieben, wichtige Daten zu speichern, Notizen zu machen und sogar die zuletzt geöffneten Dokumente oder Besprechungsprotokolle anzuzeigen. Das Dashboard ist eine Cloud-native Anwendung, die keine Einrichtung erfordert. Es funktioniert nahtlos sowohl für selbst gehostete als auch für Cloud-basierte Kunden. Die Umgebung ist frei erweiterbar und ermöglicht die zukünftige Integration von Lösungen Dritter, wie z.B. von KI-Tools.

Während bei der Cloud-Variante alle Daten über Server in Deutschland verfügbar sind, werden bei Kunden, die IceWarp als lokale Lösung nutzen, alle Daten ausschließlich auf den unternehmenseigenen Servern gespeichert. Unternehmen behalten die volle Kontrolle über ihre Sicherheit bei gleichzeitigem Datenschutz. Der Schutz sensibler Daten hat für IceWarp höchste Priorität. Dies gilt insbesondere für die kürzlich erfolgte Integration von ChatGPT in die IceWarp-Tools, bei der Datenschutzaspekte besonders berücksichtigt wurden.

Für Adam Paclt ist die Sicherheit von Kundendaten einer der großen Vorteile von IceWarp: „Jeder Kunde sollte ein eigenes KI-Modell haben, das mit seinen Daten oder den Daten seines Unternehmens trainiert wurde – ein Modell, das durchwegs transparent ist. Wir sehen eine beträchtliche Anzahl an Kunden, die sich der enormen Bedeutung ihrer Daten bewusst sind und genau abwägen, ob sie das KI-Training einem „Superkonzern“ anvertrauen wollen.“

Interessenten können sich für einen persönlichen Präsentationstermin mit den Experten von IceWarp unter der E-Mail nina.mankertz@icewarp.com, Tel.: +49 941 46189295 anmelden. Zusätzlich informiert das Unternehmen in einer 10-minütigen Breakout Session über seine umfassende Collaboration Lösung:

Dienstag, 18. März, 16:30 – 16:40 Uhr

Stage: NameStudio API Arena Stage

Titel: IceWarp Epos: Moderne Online-Zusammenarbeit und Kommunikationslösung für Unternehmen weltweit

Sprecher: Lukas Hertig, Business Development, IceWarp

Session URL: https://www.cloudfest.com/agenda#/talk?id=71922

IceWarp ist ein globaler Anbieter von Kollaborations- und Kommunikationslösungen für Unternehmen jeder Größe. Nach mehr als 22 Jahren auf dem Markt hat sich die IceWarp-Plattform zu einer der fortschrittlichsten Alternativen zu Microsoft 365 oder Google Workspace entwickelt. Die All-in-One-Lösung umfasst sichere E-Mail, Kalender, Konferenzfunktionen, Dokumentenmanagement und -freigabe sowie TeamChat für die Zusammenarbeit in Echtzeit. IceWarp ist als Cloud-Service oder als On-Premise-Software erhältlich. Die Umgebung kann ohne Programmieraufwand vollständig an das Corporate Design des Kunden angepasst werden. Dies macht die IceWarp-Plattform zur ersten Wahl für Service Provider, die einen technologisch fortschrittlichen Mehrwertdienst suchen.

