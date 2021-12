“Ich will mich einmischen!”

EARTH-CHOIR-KIDS – das musikalische Klimaprojekt von Reinhard Horn

Mit einem außergewöhnlichen Chorprojekt will Komponist Reinhard Horn Kinder und Jugendliche für das Thema Klimawandel sensibilisieren. In 18 neuen Klima-Songs geht es um die Vielfalt der Erde, aber auch um Artensterben, Klimawandel oder die Verschmutzung der Ozeane. Die Lieder sind für Kinder- und Jugendchore arrangiert und wollen auf diese Weise wichtige Zukunftsthemen ins Bewusstsein der jungen Generationen rücken. Zusammen mit zahlreichen prominenten Gastmusiker*innen und musikalischen Gästen aus Afrika, Südamerika, Grönland und der Südseeinsel Tuvalu findet derzeit die Produktion des Studioalbums statt, das zusammen mit den Notensätzen sowie umfangreichem Infomaterial im Januar 2022 erscheinen wird. Das musikalische Klimaprojekt wird unterstützt von Brot für die Welt, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), der Deutschen Chorjugend, Greenpeace, der Kindernothilfe sowie einer großen Anzahl prominenter Persönlichkeiten aus Forschung, Kultur und Politik. Ausführliche Informationen zum Projekt gibt es auf www.earth-choir-kids.com Konzerte sind ab September 2022 geplant.

Kinder und Musik sind für Komponist Reinhard Horn Herzensangelegenheiten. Mit über 2.000 komponierten Songs und 3 Mio. verkauften Tonträgern zählt er zu den bekanntesten Kinderliedermachern Deutschlands. Die Idee zu einem groß angelegten Musikprojekt zum Thema Klima gab es schon lange: “Ich möchte mich mit meinen künstlerischen Mitteln einmischen”, so Horn. “Das Thema Klima geht uns alle an. Wir sind eine Weltfamilie und wir brauchen jede Stimme, jede Hand, jedes Herz, das mitmacht! Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Solidarisierung über die Musik möglich ist. Denn Musik ist die einzige Sprache, die wir alle von Geburt an sprechen und verstehen, egal auf welchem Kontinent wir leben und welche Hautfarbe wir haben.”

Namhafte Organisationen und prominente Unterstützer*innen aus Forschung, Kultur und Politik haben sich dem Projekt angeschlossen, unter anderen Bundespräsident a. D. Christian Wulff, die Klimaforscher Mojib Latif und Ernst Ulrich Weizsacker, ARD-Wettermoderator Sven Ploger, Mediziner Dietrich Grönemeyer und Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegner-Instituts.

