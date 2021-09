Idee für ein Teamevent: Weinprobe in der Pfalz

Stippvisite in Weingut und Keller – Die Pfalz bei einer Weinprobe gemeinsam erkunden

PFALZ. Eine Weinprobe in der Pfalz stellt den idealen Rahmen dar, um in einem Teamevent die Kommunikation untereinander zu stärken. Tasty Wine Tours hat sich auf Weinproben mit Naturerlebnis als gemeinschaftsbildendes Event spezialisiert und bietet fachkundig geführte Stippvisiten in Weingütern und Weinbergen an. Ganz nebenbei lassen sich zudem die schönsten Seiten der Pfalz gemeinsam erkunden.

Fachwissen erweitern: Weinbau in der Pfalz seit römischer Zeit

Das Weinbaugebiet Pfalz gehört zu den großen und traditionsreichen Weinbaugebieten in Deutschland mit einer faszinierenden kulturhistorischen Vergangenheit. Wein wurde hier bereits angebaut, als die Römer kurz nach der Zeitenwende in die heutige Pfalz kamen und die edlen Reben mitbrachten.

Unzählige Burgen und Schlösser sind heute eindrucksvolle Zeitzeugen der Jahrhunderte. Sie lassen sich inmitten wunderschöner Naturlandschaften mit ausgedehnten Wiesen und tiefen Wäldern und einem sanften Hügelland bewundern.

“Malerische pfälzische Weindörfer an der Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße und der Südlichen Weinstraße laden zum Verweilen und Erkunden ein. Eine geführte Weinprobe bringt Sie in die schönsten Lokalitäten abseits der ausgetretenen Pfade”, verspricht Bernd Hasenmaier von Tasty Wine Tours.

Den Facettenreichtum der Weine in der Pfalz entdecken

Bernd Hasenmaier: “Das Highlight einer Weinprobe sind natürlich die vielseitigen Pfälzer Weine, die Sie gemeinsam mit einem leckeren Essen genießen können. Mit zahlreichen unterschiedlichen weißen und roten Rebsorten zeichnet sich das Weinbaugebiet durch eine vielfältige Weinkultur aus. Der weiße Riesling, Müller-Thurgau oder Gewürztraminer gehören ebenso zum Kernbestand der Pfälzer Tropfen wie Rotweine aus Dornfelder, Spätburgunder oder Cabernet Sauvignon. Freuen Sie sich darauf, bei einem Teamevent in einem Pfälzer Weinkeller unter fachkundiger Anleitung ihre Sensorik zu schulen und ihr Wein- und Weinkultur-Wissen zu erweitern.”

Mit Tasty Wine Tours erleben Sie einzigartige Weinwanderungen und Weinspaziergänge in der Pfalz. Als zweitgrößtes und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland bieten sich einzigartige Wanderungen für Menschen mit Anspruch. Entdecken Sie besonderere Weingüter und probieren ausgezeichnete Weine auf Ihrer Reise. Und das in kleinen Gruppen, denn nur so ist ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

Firmenkontakt

Pieper, Etelka und Hasenmaier, Bernd GbR

Etelka Pieper

Hans-Stempel-Straße 14

76829 Landau

+49 6341 2660121

presse@tasty-wine.de

https://tastywine.tours

Pressekontakt

Pieper, Etelka und Hasenmaier, Bernd GbR

Bernd Hasenmaier

Hans-Stempel-Straße 14

76829 Landau

+49 6341 2660121

presse@tasty-wine.de

https://tastywine.tours

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.