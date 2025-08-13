Idyllisches Ferienhaus auf dem Deich wartet

Deichhaus Santa Barbara bis 6 Personen herrlicher weiter Wasserblick Sauna Wlan Waschm Balkon

Das charmante Ferienhaus Deichhaus Santa Barbara im Seebad Breege bietet einen herrlichen Wasserblick.Bis 6 Gäste können sich auf eine malerische Lage direkt auf dem Deich freuen, die erstklassige Aussicht und zahlreiche Annehmlichkeiten umfasst.

Einladendes Urlaubserlebnis

Das Deichhaus Santa Barbara lädt in ein unvergessliches Urlaubserlebnis ein, das Ruhe und Entspannung inmitten der malerischen Landschaft vom Seebad Breege verspricht. Mit drei Schlafzimmern, die Platz für sechs Personen bieten, ist das Haus ideal für Familien und Gruppen geeignet. Die voll ausgestattete Wohnküche und ein stilvoll eingerichteter Wohn-Essbereich laden zu gemütlichen Zusammenkünften ein.

Annehmlichkeiten, die Sie erwarten

Zusätzlich zu den gemütlichen Schlafgelegenheiten, bietet das Deichhaus Balkonzugang vom Schlafzimmer sowie eine Terrasse, die einen faszinierenden Blick über das Wasser eröffnet. Gäste haben außerdem Zugang zu einer Sauna und können das WiFi frei nutzen. Eine Waschmaschine steht ebenso zur Verfügung, um den Aufenthalt unbeschwert zu gestalten.

Perfekte Lage für Meerliebhaber

Die Lage des Deichhauses macht es zur perfekten Wahl für Liebhaber von Strand und Meer. Nur 400 Meter trennen das Haus vom feinsandigen Ostseebadestrand – ideal für lange Spaziergänge und Badevergnügen. Darüber hinaus sind es nur etwa 700 Meter bis zum nahegelegenen Hafen, von dem regelmäßig Schiffe nach Hiddensee verkehren.

Rückzugsort für Ruhe Suchende

Urlauber, die absolute Ruhe und Erholung suchen, werden die rückwärtige Sackgassenlage des Ferienhauses schätzen. Abseits vom Durchgangsverkehr bietet es eine Oase der Stille. Als zusätzlichen Bonus begrüßt das Deichhaus auch Gäste mit Hunden, was es zur idealen Unterkunft für Hundebesitzer macht, die einen entspannten Urlaub mit ihren Vierbeinern suchen.

Das Ferienhaus Deichhaus Santa Barbara ist bekannt für seine idyllische Lage und herausragenden Service. Mit bequemen Online-Buchungsoptionen durch die Webseite www.ostseeparadies.de wird den Gästen der Buchungsprozess vereinfacht. Das Team freut sich darauf, einen unvergesslichen Aufenthalt im Seebad Breege zu gestalten.

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.