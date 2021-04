Ihr Partner für Andickungspulver: Aufbaunahrung-Shop.de

Mit zunehmendem Alter treten bei vielen Menschen krankhafte Schluckstörungen auf, auch unter Dysphagie bekannt, bei denen herkömmliche Speisen oder Getränke nicht mehr ohne Probleme vom Mund in den Verdauungstrakt gelangen. Die Aufnahme von fester Nahrung und Getränken fällt Betroffenen schwer. Durch den Verlust der Lebensfreude aufgrund der ständigen Angst vor dem Verschlucken kommt es zu einer Mangelernährung. Essenzielle Nährstoffe und Vitamine können nicht mehr über die Ernährung aufgenommen werden. Unser Andickungspulver von Jo NOVA bietet Ihnen die ideale Lösung bei Kau- und Schluckstörungen: Getränke und Speisen lassen sich exakt auf die gewünschte Konsistenz andicken, sodass Ihnen eine problemlose Nahrungsaufnahme möglich ist. Die zahlreichen zufriedenen Kunden über die Jahre sprechen für sich: Aufbaunahrung-Shop.de steht für einen erstklassigen Service und hochwertige Produkte, die den Alltag vieler Betroffener erleichtern.

Ihr Weg zu mehr Lebensqualität – Andickungspulver bei Schluckstörungen

Je nach Schwere der Erkrankung, müssen die Speisen eine solche Konsistenz haben, dass der Patient diese so unproblematisch wie möglich schlucken kann. In einigen Fällen muss das Essen sogar fein zu einer breiförmigen Konsistenz püriert werden, um dem Verschlucken so gut wie möglich vorzubeugen. Alle angebotenen Produkte bei Aufbaunahrung-Shop.de überzeugen mit höchster Qualität und entsprechen sämtlichen Arzneimittelrichtlinien. Der Mensch und die Gesundheit stehen bei uns an erster Stelle!

Die Vorteile des Andickungspulvers umfassen:

– Für kalte und warme Flüssigkeiten

– Keine Klumpen

– Geringe Einsatzmenge erforderlich

– Geschmacks- und Farbneutral

– Nährstoffreiche Ernährung wieder problemlos möglich

Ergänzende Produkte für die Pflege betroffener Personen und Senioren, können auch die Produkte Aufbaunahrung und Trinknahrung darstellen. Ausführliche Informationen zu den Produkten werden auf der Webseite zur Verfügung gestellt.

Mehr: https://aufbaunahrung-shop.de/

Aufbaunahrung-Shop.de hat sich im Jahr 2018 auf den Online Vertrieb von Zusatznahrung in Form von Pulver für pflegebedürftige Menschen spezialisiert. Unser Körper ist auf die Grundversorgung von Mikronährstoffen, Ballaststoffen, Mineralien und Vitamine angewiesen. Diese Grundversorgung zu gewährleisten stellt mit zunehmendem Alter eine immer größer werdende Herausforderung dar, hier kommen unsere innovativen Produkte ins Spiel. Die Produkte werden in Deutschland hergestellt und erfüllen die Qualitätsanforderungen des IFS Food Version 6, April 2014 auf “Höherem Niveau”. Wir stehen für Beste Qualität zu einem fairen Preis.

Kontakt

Aufbaunahrung-Shop.de | Unabhängiger Partner der Jo NOVA GmbH

Sascha Ott

Langer-Stein-Str. 1

69214 Eppelheim

06221-7291102

info@aufbaunahrung-shop.de

https://aufbaunahrung-shop.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.