ILLERHAUS MICE Networking Termine 2023

„Das Jahr hat sehr erfolgversprechend begonnen“, so die Inhaberin Susanne Illerhaus.

Ein großes, neues Kunden-Projekt übertrifft alle Erwartungen. Und für einen internen Start sorgte der Zukunftsprozess mit Rosemarie Konirsch und Bernd Thiedmann von „Mensch & Veränderung“. Mit der Aufgabenstellung „Was bringt unser Event-Herz zum Singen?“ zeigen sich derzeit völlig neue Chancen und Kooperationsmöglichkeiten.

Zudem sind die ersten Resonanzen auf die Networking-Termine 2023 sehr positiv. So sind bereits alle Events von Aussteller-Seite gut gebucht und ein erstes Save-the-date an Planer von Events zeigt das große Interesse an neuen Locations.

Ja, und wo geht es 2023 hin?

Den Auftakt macht der Ammersee – ein Herzensprojekt von Susanne Illerhaus, die hier selbst auch lebt und den See liebt. Am 20. April treffen dort an Bord des Raddampfers HERRSCHING maximal 16 Aussteller auf Planer & Agenturen aus ganz Deutschland. Beim kurzweiligen und fokussierten Format werden gewinnbringende Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Interessierte Event-Organisatoren sind im Anschluss zum Fam Trip Ammersee eingeladen, um Locations, Hotels und Rahmenprogramme hautnah zu erleben.

Am 20. Juli geht es dann bereits zum 18. Mal auf den Starnberger See. Der MICE Branchentreff Starnberger See ist sozusagen das „Must Have“ von ILLERHAUS bei dem die MS Starnberg die perfekte Plattform fürs Netzwerken mit außergewöhnlichem Seeblick bietet. Nicht umsonst zieht dieses Event einzigartige Locations aus der ganzen DACH-Region sowie überregionale Fachbesucher an. Diese können zusätzlich am Fam Trip um die Region Starnberg mit all ihren phantastischen Tagungsmöglichkeiten teilnehmen.

Nach dem erfolgreichen MICE Branchentreff Köln im Herbst 2022 an Bord der MS RheinGalaxie geht es auch diesen Herbst wieder aufs Schiff der Superlative. Diesmal wird in Düsseldorf genetzwerkt – und das am 26. Oktober. Das Fam Trip Programm wird gerade in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorf Convention Bureau erstellt, das Planern & Agenturen die Highlights für Tagungen & Events vorstellen wird.

Auch Österreich ist im diesjährigen Terminkalender wieder vertreten, wobei ILLERHAUS Premiere in einer brandneuen, bezaubernden Location in Kufstein feiert, der Panorama 1830 – Skybar. In luftiger Höhe mit Blick auf den „grünen Inn“ und die imposante Festung lassen sich am 30. November Fachbesucher von Kollegen aus dem MICE Business beim Advent-Special inspirieren. Beim anschließenden Fam Trip lernen interessierte Event-Organisatoren alle Möglichkeiten kennen, in der schmucken Stadt Tirols feine Meetings und anderes umzusetzen.

Alle Events findet man auf der Homepage von Illerhaus Marketing unter https://illerhaus-marketing.com/aktuelle-events/ Hier werden übers Jahr hinweg noch Fam Trips dazu gekommen, die bereits in Planung sind.

Außerdem kann man ILLERHAUS vom 7. Bis 9. März auf dem ITB MICE HUB am Stand des VDVO (Halle 3.1, Stand 112) persönlich treffen und das machen wofür sie bekannt sind – netzwerken.

Seit 22 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

