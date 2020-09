Im September geht es in den hohen Norden – mit dem Tee des Monats von AURESA

Jetzt 10% günstiger: Traditioneller friesischer Teegenuss mit dem Monatstee Ostfriesen Mischung

Die Ostfriesen sind wahre Meister im Teetrinken, schließlich liegt im hohen Norden der jährliche Teeverbrauch bei rund 300 Litern pro Kopf. Da ist es nicht verwunderlich, dass Ostfriesland nicht nur eine ganz eigene Art der Teezeremonie sein Eigen nennt, sondern auch eine spezielle Teemischung. Diese trägt, wie könnte es denn anders sein, den Namen Ostfriesen Mischung und ist den ganzen September über im Tee-Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/ostfriesen-mischung ganze 10% günstiger zu haben.

Kräftig und würzig oder süß und sanft – ein Tee mit vielen Gesichtern

Bei der Ostfriesen Mischung handelt es sich um eine erlesene Schwarztee-Mischung, die traditionell aus schwarzen Tees aus den Anbaugebieten Assam und Java besteht. Die bei AURESA unter https://www.auresa.de/ostfriesen-mischung erhältliche Variante enthält zusätzlich noch Ceylon Tee. Das macht die Ostfriesen Mischung zu einem äußerst vollmundigen Tee mit einem würzigen Aroma und einer kräftig-malzigen Note. In Ostfriesland wird er deshalb gerne mit Sahne und Kandis verfeinert getrunken. Die Reihenfolge, in der die Zutaten in die Tasse gegeben werden, ist dabei fest vorgegeben. Zuerst wird der Tee in die Tasse gegossen. Anschließend gibt man ein großes Stück Kandiszucker, auch “Kluntje” genannt, dazu. Zu guter Letzt lässt man etwas Sahne vom Rand in die Tasse laufen, damit sich auf dem Tee eine kleine Sahnewolke, die “Wulkje”, bildet. Der Tee wird nicht umgerührt, sodass sich drei Schichten in der Tasse bilden – die sanfte Sahne, der starke Tee und der süße Kandiszucker.

Teespezialitäten aus aller Welt – biologisch und klimaneutral

“Unser Ziel ist es unseren Kunden Teespezialitäten aus aller Welt zu bieten. Dabei ist uns wichtig nicht nur nach China, Japan oder Indien zu schauen, sondern auch in die heimatlichen Gefilde. Die Ostfriesen Mischung ist ein echter Klassiker und wird hierzulande schon seit dem 17. Jahrhundert getrunken. Da darf sie natürlich auch nicht in unserem Sortiment fehlen”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Neben schwarzen Tees wie der Ostfriesen Mischung, umfasst das Angebot des Tee-Onlineshops AURESA https://www.auresa.de/ auch grünen, weißen, Rooibos und Oolong Tee. Des Weiteren zählt auch eine große Auswahl an Kräuter- und Früchtetee zum Sortiment des Shops. Viele der Tees stammen dabei aus kontrolliert biologischem Anbau. Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen dem Unternehmen besonders am Herzen, weshalb sämtliche Bestellungen CO2-neutral mit DHL GoGreen verschickt werden.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

