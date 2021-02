Implantologie Hannover: Zahnarztpraxis Krause & Kollegen bietet Alternative zu losem Zahnersatz

Die Praxis von Zahnarzt Dr. Stephan Krause setzt bei fehlenden Zähnen auf schonende Therapieformen wie das Einsetzen von Implantaten. Für optimalen Halt greift das Team auf die sogenannte Digitale Volumentomographie zurück.

Fehlende Zähne sind für viele Menschen gleichermaßen ein medizinisches wie ein ästhetisches Problem. Deshalb entscheiden sie sich oft für einen Zahnersatz. Die erste Wahl sind meistens lose Formen des Zahnersatzes, die aufgelegt oder aufgeklebt werden. Leider führt das in vielen Fällen zu unangenehmen Nebenerscheinungen: Im Laufe des Tages verrutscht ein loser Zahnersatz oft und verursacht dabei ein unangenehmes Tragegefühl. Über längere Zeit getragener loser Zahnersatz sorgt außerdem für einen unnatürlichen Abbau des Kieferknochens – ein Problem, das weitreichendere Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Dr. Krause und seine Kollegen bieten als Alternative unter anderem Implantate an. Das sind künstliche Zahnwurzeln, die in den Knochen eingebracht werden und die biologische Funktion natürlicher Zahnwurzeln übernehmen können. Implantate sind aus dem gut verträglichen Material Titan gefertigt und wachsen in den Kiefer ein. Nach einer Einheilphase kann ein Implantat mit Brücken, Kronen oder zusätzlichem, herausnehmbaren Zahnersatz versorgt werden. Anders als bei losem Zahnersatz wird der Kieferknochen hier außerdem auf natürliche Weise beansprucht und so vor einem Abbau bewahrt. Werden Zahnlücken mit Implantaten versorgt, kann außerdem die gesunde Zahnsubsatz anderer Zähne erhalten bleiben, da sie nicht als Verankerungszähne beschliffen werden müssen. “Die Vorteile von Implantaten sprechen ganz klar für sich.”, erklärt Dr. Krause, “Sie ermöglichen eine ästhetische und festsitzende Versorgung und geben ein sicheres Gefühl beim Sprechen, Essen und Lachen – etwas, das unseren Patienten sehr wichtig ist und ihre Lebensqualität ungemein hebt.”

Für die exakte Anfertigung von Implantaten bei besonders schwierigen Kieferverhältnissen setzt die Zahnarztpraxis Krause & Kollegen auf die Digitale Volumentomographie. Feinste Schichtaufnahmen liefern ein dreidimensionales Abbild der Kieferstruktur, wodurch millimetergenaues Implantieren möglich wird.

Die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten hat für Dr. Stephan Krause und sein Team oberste Priorität: “Unser Ziel ist es, Zähne gesund zu halten und ein strahlendes Lächeln zu gewährleisten.”

Weitere Infos im Web zu Dr. Stephan Krause auch hier:

Zahnarzt Dr. Krause für abdruckfreien Zahnersatz

Zahnarzt Dr. Krause für ästhetische Zahnheilkunde

Zahnarzt Dr. Krause für Implantologie

Die Zahnarztpraxis für Parodontologie, Endodontie, Implantologie und ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin in Hannover.

Kontakt

Zahnarztpraxis Dr. Krause & Kollegen

Dr. Stephan Krause

Stöckener Straße 85

30419 Hannover

05 11 – 97 93 555

05 11 – 97 93 706

info@dr-krause-hannover.de

https://www.dr-krause-hannover.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.