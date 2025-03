In 240 Sekunden zum Erfolg beim Rednerwettbewerb!

Regensburger Autor Michael Mauerer glänzte in Wiesbaden mit dem Thema „Mehr Qualitätszeit im Leben durch gute Gewohnheiten“

Regensburg/Wiesbaden – Michael Mauerer hat beim Internationalen Speaker Slam am 13. März 2025 in Wiesbaden einen bemerkenswerten Erfolg gefeiert. Er überzeugte das Publikum und die Jury mit seiner prägnanten Rede zum Thema „Mehr Qualitätszeit im Leben – Gewohnheiten sind der Schlüssel dazu!“. Der Vortrag wurde anschließend mit dem „Excellence Award“ prämiert.

Der International Speaker Slam zog diesmal 248 Teilnehmer aus 28 Ländern an. Auf zwei Bühnen präsentierten die Redner ihre Ideen in jeweils 240 Sekunden, nachdem sie sich einer anspruchsvollen Vorqualifikation unterzogen hatten. Der Wettbewerb, der auch per Livestream übertragen wurde, bot eine einzigartige Plattform für inspirierende Persönlichkeiten.

Michael Mauerer, der z.B. als Diplom-Physiker, Key-Account-Manager und langjähriger ehrenamtlicher Jugendbetreuer einen vielfältigen Hintergrund mitbringt, nutzte die Gelegenheit, seine Expertise im Bereich persönliche Entwicklung zu präsentieren. Seine Rede vermittelte die Botschaft, dass bewusste Gewohnheiten der Schlüssel zu mehr Lebensqualität sind. So würden „aus Tagen bessere Tage, aus besseren Tagen bessere Wochen, bessere Monate und bessere Jahre“.

„Morgen ein bisschen besser sein als heute“ lautet Mauerers Credo. Dies spiegelte sich in seiner sorgfältigen Vorbereitung und seiner überzeugenden Bühnenpräsenz wider. Er nutzte die begrenzte Redezeit optimal, um seine Kernaussage zu vermitteln und das Publikum mit Wissen und persönlichen Erfahrungen zu fesseln. Anschließend gab es Standing Ovations und viel tolles Feedback von Zuschauern und Jurymitgliedern.

„No shortcuts – keine Abkürzungen!“, betont Mauerer. Dieser Grundsatz motivierte ihn, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sein Erfolg beim Speaker Slam, bei dem auch anderweitig Ausgezeichnete wie z.B. „Deutschlands bester Verkäufer“ für starke Konkurrenz sorgten, ist ein Beweis für sein Talent und seine Leidenschaft für das Reden. Mauerer plant, seine Erfahrungen und Erkenntnisse in zukünftige Vorträge und Projekte einfließen zu lassen und das Thema „Qualitätszeit“ weiter zu verbreiten. Der Speaker Slam in Wiesbaden war für ihn ein wichtiger Meilenstein.

Beratung, Coaching in vielen Themenfeldern.

Kontakt

MaMi Betriebs GmbH

Michael Mauerer

Kindlweg 8B

93105 Tegernheim

+4915128726329



http://michaelmauerer.de

Bildquelle: Justin Bockey