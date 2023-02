In 60 Tagen um die Welt ! Wie ich mit 60 Jahren meinen Traum lebte

Wunderschöne Destinationen, aufregende Routen und geniale Abenteuer – eine Weltreise hat immer eine faszinierende Wirkung. Sie versprüht jede Menge Vorfreude auf unvergessliche Erlebnisse.

Nach vielen positiven Erfahrungen im Beruf hat sich Thomas Eckardt, Diplompsychologe und Managementcoach, einer schönen und großen Herausforderung zugewendet. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag startet er eine großartige Weltreise, die ihn an zahlreiche Sehnsuchtsorte führen und Eindrücke hinterlassen soll.

Als Coach wusste er seine Klienten schon immer für das Besondere, Außergewöhnliche zu begeistern. Doch wie sieht der Motivationslevel bei ihm selbst aus? Top-fit attestiert der Abenteurer und beginnt mit der umfangreichen Planung dieser spannenden Tour quer durch die Welt.

Dafür nimmt er sich in Anlehnung an seinen runden Geburtstag 60 Tage Zeit und versucht, organisatorisch als auch erlebnisorientiert, unzählige Details zu berücksichtigen. „Gar nicht so einfach“, wird er später anmerken, doch diese Reise war weit mehr als ein heißer Trip.

Im Buch mit dem klingenden Titel „In 60 Tagen um die Welt“ beschreibt der Autor aus einer sehr persönlichen Perspektive seine Gedanken. Was hatte ihn für diese Weltreise motiviert, welche Ziele sollten unbedingt mit in die Planung aufgenommen werden und wie groß war das Umdenken mitten in der Pandemiezeit?

Thomas Eckardt organisiert mehrere Monate und startet sein Vorhaben am Silvestertag 2019 in Frankfurt am Main mit einem Flug nach Rio. Was folgt, sind farbenfrohe südamerikanische Eindrücke, die von der berggewaltigen grünen Pracht Neuseelands abgelöst werden.

Wie bei allen Dingen im Leben setzt der erfolgreiche Coach auf Strategie und entwickelt eine eigene Idee zur Aktivitäten-Schlaf-Planung nach Langstreckenflügen. Das Buch nimmt den Leser mit auf Thomas Eckardts Weltreise und gewährt Einblicke in die Vorlaufphase, die Hürden, zu lösende Aufgaben und finanzielle Vorbereitungen.

Frankfurt/Main – Lateinamerika – Neuseeland – Ozeanien – Australien – Bali – Singapur – Malaysia – Vietnam – Sri Lanka – Vereinigte Arabische Emirate

Der Autor Thomas Eckardt begeistert mit seiner erfrischenden Darstellung und macht es Reiselustigen einfach, sich auf das Abenteuer Weltreise mit allen Sinnen einzulassen.

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele.

Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching.

Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen.

„Auf zu neuen Ufern“ könnte seine Wortschöpfung sein.

Mit dem Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. „Erfolg ist menschlich“ beweist er sich und Anderen, indem er genau das unternimmt, was er will.

Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg.

Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst.

Diplom-Psychologe Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der „Erfolgsintelligenz“ zu Gemüte führen.

Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen.

Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teilt sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass er ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

