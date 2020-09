in-tech goes Berlin – Innovative Projekte für nachhaltige Mobilität und Schienenverkehrstechnik im Fokus

Engineering-Spezialist eröffnet neues Büro am Zukunftscampus EUREF

Garching (15.09.2020) – Neue Standorteröffnung in Berlin: Zum 1. September bezog das Technologie-Unternehmen in-tech neue Räumlichkeiten am EUREF Campus im Stadtteil Schöneberg. in-tech beschäftigt dort hauptsächlich Spezialisten für die Digitalisierung in der Schienenverkehrsbranche. Daneben möchte das Unternehmen dort auch an anderen Mobilitätslösungen arbeiten.

Vorrangig im Fokus: Digitalisierungslösungen rund um das Schienenfahrzeug

Am neuen Standort in Berlin arbeitet in-tech an Projekten für die Schienenverkehrsbranche, sowohl für Hersteller von Schienenfahrzeugen oder Verkehrsunternehmen: „Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Schienenfahrzeugtechnik, im Systems Engineering kombiniert mit ausgeprägtem Software-Know-how bieten wir flexible Digitalisierungslösungen rund um das Schienenfahrzeug sowie für die Nachrüstung von Steuergeräten, Zugsteuerungssystemen (TCMS) und dem europäischen Zugleitsystem ETCS“, so André Brückmann, Head of Business Unit Engineering Solutions.

Smart Mobility-Projekte zukünftig geplant

Ferner gilt in-tech als Spezialist für Lösungen für nachhaltige Mobilität, wie Elektromobilität, intelligentes Laden, Fahrzeug-Sharing oder Last-Mile-Angebote. Daher möchte das Unternehmen zukünftig auch an „Smart Mobility“-Anwendungen arbeiten, die eng mit den dort ansässigen Unternehmen entwickelt werden sollen.

Zukunftscampus für die Technologien von morgen

Am EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten, forschen und lernen bereits heute über 3.500 Menschen. Der Campus gilt als Zukunftsort und Symbol der Energiewende und beherbergt bereits 150 Unternehmen, die sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit befassen. Zudem gilt er als Referenzort für die Smart City-Strategie des Landes Berlin. Mit einer klimaneutralen Energieversorgung, einem intelligenten Energienetz, den energieeffizienten Gebäuden, der Erprobungsplattform für Elektromobilität und den zahlreichen Forschungsprojekten möchte der Campus beweisen, dass die Energiewende durchführbar und finanzierbar ist.

„Unsere Expertise im Bereich der Digitalisierung, Smart Cities und Elektromobilität finden am EUREF Campus genau die richtige Zielgruppe und wir freuen uns über den Austausch mit den dort ansässigen Unternehmen. Mit unserem neuen Campus-Büro möchten wir uns weiterhin als Innovator im Bereich der Mobilität positionieren“, so Christian Wagner, Geschäftsführer der in-tech GmbH.

