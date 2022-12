in-tech spendet 10.000 Euro an drei gemeinnützige Organisationen

Die DKMS, der Deutsche Tierschutzbund e.V. sowie der Tafel Deutschland e.V. wurden von der Belegschaft für die Spende ausgewählt

Garching (07.12.2022) – Unter dem Motto #orangehilft spendet die in-tech GmbH insgesamt 10.000 Euro an drei gemeinnützige Organisationen im Bereich Umwelt und Soziales. Wohin die Spende gehen sollte, entschied die Belegschaft zunächst mit eingebrachten Vorschlägen, danach per Abstimmung. Das Ergebnis: 5.000 Euro gehen an die DKMS, 3.000 Euro an den Deutschen Tierschutzbund e.V. und 2.000 Euro an den Tafel Deutschland e.V.

„Mit der Mission, den Alltag nachhaltiger und besser zu machen, verfolgen sowohl die gemeinnützigen Organisationen als auch wir als Unternehmen dasselbe Ziel. Daher ist es uns besonders wichtig, im Bereich Umwelt und Soziales Unterstützung zu leisten und freuen uns, dass wir gemeinsam drei tolle Spendenziele festlegen konnten“, freut sich Tobias Wagner, Geschäftsführer der in-tech GmbH.

Die weihnachtliche Spendenaktion #orangehilft ist bei in-tech bereits eine feste Tradition. Im vergangenen Jahr gingen die Spendengelder an Sea Shepherd Deutschland e.V., Deutscher Tierschutzbund e.V. und Mission Erde e.V.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2212_in-tech_PM_Weihnachtsspende

Start Download Bildmaterial im Zip-Format: in-tech_Spendenfoto_2022.zip

——————————————————————-

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 1700 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com