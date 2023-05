in-tech übernimmt rumänisches Softwareunternehmen ProIT

Mit der Akquisition erweitert in-tech sein Portfolio in den Bereichen Softwareentwicklung und PIL/MIL/SIL

Garching (02.05.2023) – in-tech hat 100% der Anteile an dem rumänischen Softwareunternehmen ProIT erworben. ProIT ist ein etabliertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Softwarelösungen für die Automobilindustrie. Durch die Übernahme ergänzt in-tech sein Leistungsportfolio in den Bereichen Softwareentwicklung und PIL/MIL/SIL.

„Wir freuen uns sehr über diese Akquisition“, sagt Christian Wagner, CEO von in-tech. „ProIT wird uns helfen, unsere Position als führender Anbieter von Technologielösungen für die Automobilindustrie zu stärken. Die Expertise von ProIT wird es uns ermöglichen, unser Angebot in den Bereichen Softwareentwicklung und PIL/MIL/SIL zu erweitern und unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten.“

Der bisherige Eigentümer von ProIT, Kartmann GmbH und somit auch der Geschäftsführer Roland Kartmann, bleibt über eine Rückbeteiligung an der in-tech Gruppe weiterhin beteiligt. Das bisherige Management von ProIT wird erweitert, um die Integration des Unternehmens in die in-tech-Gruppe zu erleichtern.

„Wir sind begeistert, Teil von in-tech zu werden“, sagt Roland Kartmann, Gründer und Inhaber der Kartmann GmbH und damit bisheriger Eigentümer von ProIT. „Durch die Zusammenarbeit mit in-tech können wir unsere Stärken in der Softwareentwicklung für die Automobilindustrie noch besser nutzen. Durch die gemeinsame Expertise und Engagement werden wir unseren Kunden weiterhin eine breitere Palette an innovativen Lösungen und professionellen Dienstleistungen anbieten können.“

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: PM in-tech übernimmt ProIT

Start Download Bildmaterial im Zip-Format: in-tech_Rumänien_Bildmaterial.zip

——————————————————————-

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 2000 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com