-Crashkurs Learning Design von time4you startet im September

Wie realisieren wir erfolgreiche digitale Lernangebote, die begeistern und motivieren? Das ist eine Frage, die viele Unternehmen, Trainer und Weiterbildungsverantwortliche be-schäftigt. Es gibt demzufolge viele gute Gründe, sich einem thematischen Crashkurs zu stellen. Noch besser ist es, wenn gleich ein ganzes Team mitmacht. So auch beim vierwöchigen Crashkurs “Learning Design” von time4you, der im September startet.

In vier Wochen zum E-Learning-Profi? Das kann gelingen mit dem 6-teiligen Online-Kurs “Training goes digital: Crashkurs Learning Design”. Sechs voneinander unabhängige Module helfen dabei, das eigene Wissen zum Thema E-Learning auf ein neues Level zu heben. Die begleitende Online-Kursumgebung mit hoher Interaktion sorgt dafür, dass gleich umgesetzt werden kann, was die Teilnehmer lernen. Es lohnt sich also, sich gleich als Team anzumelden, um gemeinsam im Rahmen des Kurses ein Content-Projekt anzuschieben, Potenziale zu heben und in wenigen Wochen mit dem Ergebnis ins Unternehmen oder Organisation zu gehen. Zur Anmeldung

Apropos Potenziale und Kompetenzen: Welche fachlichen und persönlichen Kompetenzen benötigen Unternehmen im Branchenvergleich, um die jeweilige Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen, welche Kompetenzlücken müssen dabei möglicherweise geschlossen werden? In der Live Session am 19. August zeigt time4you, wie sich mit IBT Talent Management Kompetenzen für Ziel- und Jobprofile nach Bedarf definieren lassen.

Mehr Termine für 2021 unter www.time4you.de/events

Wer sich zusätzlich per Checkliste informieren möchte, kann dies in der Rubrik Checklisten und Studien tun.

In der time4you Mediathek stellen sich Prominente, Unternehmenslenker und Experten den Fragen “Tell me how you learn”.

Karrierewege unter www.time4you.de/karriere

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung.

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai

