Individuelle Geburtstagsgrüße mit AquaSoft DiaShow

Mit dem neuen Erweiterungspaket „Geburtstag und Jubiläum“ kommen Fotos und Videos so richtig in Partystimmung



Potsdam, im August 2021 – Jetzt geht die Party richtig los: Egal ob bunter Kindergeburtstag, runder Ehrentag, Feier im Freundeskreis oder das große Firmenjubiläum – mit dem neuen Erweiterungspaket Geburtstag und Jubiläum für AquaSoft DiaShow und Stages erstellen Sie ganz einfach stimmungsvolle Fotos und Videos. Das Erweiterungspaket bietet für jeden Anlass die passenden Bild- und Dekorationseffekte, Vorlagen, Live-Hintergründe und Animationen. Damit für jede Party und jeden Anlass etwas dabei ist, liefert das Erweiterungspaket alle Dekorations-Elemente gleich in fünf verschiedenen Stilen.

Fröhlich bunt für Kids, edel glänzend, mit goldenen Ballons oder im coolen Eis-Look – mit dem neuen Erweiterungspaket Geburtstag und Jubiläum bekommen Fotos und Videos die passende Partystimmung. Das Paket enthält insgesamt 335 Dekorationselemente. Partybilder können so beispielsweise mit Geburtstagstorten, Ballons, Geschenke und Wimpelketten geschmückt werden. Und natürlich gibt es auch Buchstaben und Zahlen für die passenden Geburtstagsgrüße.

Ein Paket – fünf Stile

Alle enthaltenen Deko-Elemente gibt es in fünf verschiedenen Stilen, damit sich für jeden Anlass die passende Stimmung findet. Und mit dem Farb-Effekt oder per Einfärbe-Effekt können die Dekorationen den eigenen Wünschen angepasst werden – aus Gold wird ganz einfach Silber und aus auffallend bunt wird dezent elegant. Dazu passend enthält das Erweiterungspaket fünf Live-Hintergründe in den Stilen Abstrakt, Ballons, Eis, Kids und Lack. Im Vollformat können sie als Hintergrund für Fotos und Videos oder als Pausenfüller und Grundlage für Beschriftungen verwendet werden.

Es darf getanzt werden

Mit fünf im Erweiterungspaket enthaltenen Animationen werden die Bilder lebendig. So bringt etwa die Animation Tanzende Bilder die Fotos und eingefügten Deko-Elemente automatisch in Bewegung und lässt so Ballons, Geschenke, Wimpel das Geburtstagskind oder die Gratulanten tanzen, das Objekt Tanzender Text bringt die Beschriftungen der Bilder in Schwung. Auch die Animationen sind nach eigenen Farbvorstellungen frei konfigurierbar.

Dezent geschmückt am Rande

Das neue Rahmen-Overlay lässt Fotos und Videos glänzen. Der Effekt umrahmt die Bilder dezent, lässt sie nach außen strahlen und rückt sie so in den Mittelpunkt. Dabei verbindet er geschickt Bildmaterial aus verschiedenen Quellen und verschiedenen Jahrzehnten. Partikelform, Partikelfarbe und Deckkraft des Effekts lassen sich individuell einstellen. Einen echten Knalleffekt bietet die Konfettikanone, die zum großen Finale gezündet werden kann. Natürlich sind Farbe und Form des Konfettis auch frei bestimmbar.

Geteilte Freude ist doppelte Freude

Damit die Geburtstags- oder Jubiläumsbilder auch stimmungsvoll präsentiert werden können, enthält das Erweiterungspakt zwei Intelligenten Vorlagen. Damit lässt sich im Handumdrehen eine Live-Präsentation für die Feier, ein Video als Geschenk, zum Vorführen oder Verschicken an Freunde, Familie, Kollegen, Vereinsmitglieder sowie Kunden erstellen.

Verfügbarkeit und Preise

Das Erweiterungspaket Geburtstag und Jubiläum ist im AquaSoft-Webshop für 19,90 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Mitgliedern des AquaSoft VIP-Clubs steht das neue Add-On ohne Aufpreis zur Verfügung. Nach dem Kauf sind die Zusatzelemente sofort und dauerhaft nutzbar. Um ein Erweiterungspaket nutzen zu können, wird die aktuelle Version von AquaSoft DiaShow oder Stages benötigt.

Weiterführende Informationen

https://www.aquasoft.de/diashow/erweiterungen/geburtstag-und-jubilaeum

###

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

