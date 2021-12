Individueller Schmuck: Wann ist ein Schmuckstück einzigartig?

In der Goldschmiedewerkstatt New Creations erschaffen Künstler exquisites Design

Für alle, die das Erlesene lieben, sind Schmuckstücke aus der New Creations Goldschmiede eine Entdeckung. Hier entsteht individueller Schmuck aus hochwertigen ausgesuchten Materialien. Nico Farrell, Geschäftsführer des Unternehmens, legt besonderen Wert auf edle Steine. “Das Spiel mit der Vielfalt der kostbaren Materialien bringt faszinierende Ergebnisse”, schwärmt der Goldschmied.

Individueller Schmuck: Am Anfang steht die Idee

Ein Team aus kreativen Köpfen entwickelt die Formen und Farben der Schmuckstücke. Inspiriert vom edlen Material, erarbeiten die Designer ihre Vorstellungen und Entwürfe für klassische, romantische und extravagante Modelle.

Zusammenwirken von Design, Grafik und Goldschmiedehandwerk: Die Umsetzung der Ideen in die schmückenden kleinen Kunstwerke liegt bei New Creations in den Händen erfahrener Schmuckhersteller. Grafiker und Goldschmiede arbeiten zusammen – jede noch so ausgefallene Idee lässt sich hier umsetzen. Auf dem Weg vom ersten Entwurf bis zum fertigen Stück stehen viele Arbeitsschritte. Modernste Technologie der Goldschmiedewerkstatt in Verbindung mit hohem handwerklichem Können führt im Ergebnis zu Ringen, Ohrschmuck, Colliers und Anhängern in höchster Qualität.

Individueller Schmuck – aus einer Fülle von Formen und Farben schöpfen

Seltene Edelsteine unterschiedlicher Art sind die Grundlage für die individuellen Schmuckstücke der Designerschmiede. Die Skala der Farbtöne reicht von Rosa über Rot, Blau, Gelb bis zu Grün und zu farblos. Das Licht bricht sich in den einzelnen Steinen unterschiedlich stark. Das natürliche Material reagiert durch seine variierende Härte und seinen differierenden Glanz immer wieder anders auf Schleifen und Polieren. So entsteht unverwechselbarer individueller Schmuck unter den Händen der erfahrenen Fachleute der Goldschmiedewerkstatt New Creations.

Blauer Aquamarin, grüner Turmalin, rotgoldene Saphire, schwarzschimmernder Onyx, all diese Steine lassen sich beispielsweise in Verbindung mit Gold und Silber zu kleinen und doch großartigen Stücken gestalten. Wer edle handgefertigte Schmuckstücke aus der Goldschmiedewerkstatt New Creations bestellen will, kann dies einfach und schnell übers Internet tun. Auch telefonische Beratung ist möglich. Kundenanfragen werden gerne beantwortet und spezielle Wünsche zu besonderem Schmuck individuell erfüllt.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

