Individuelles Camping und Interieur Customizing ist in

Bettwaren-Shop.de – Praktisch, schoen und bequem schlafen im eigenen Wohnmobil

Der ADAC schreibt, dass Camping auf dem aufsteigenden Ast sei. Camping macht glücklich sagen die Camper und manch einer von uns schaut den Reisemobilen verträumt hinterher. 78.055 Neuzulassungen in 2020 allein bei den Wohnmobilen und damit ein Plus von 44,8 (!) Prozent im Vergleich zum Vorjahr meldet der Caravaning Industrie Verband (CIVD). Das liegt nicht nur an den schwierigen Zeiten, sondern ist ein Reisetrend, der sich in den vergangenen Jahren schon manifestiert hat. Das Team von Holger Genkinger hat diese Entwicklung schon geraume Zeit auf dem Schirm und bietet für Wohnmobile, Yachten, LKWs Produkte wie Bettauflagen, Kissen oder spezielle Bettwäsche an, die den Bedürfnissen der Kundschaft entgegenkommen.

Ob es nun der Schonbezug für eine Matratze im Camper ist, oder das Kissen, dass das Zuhause Gefühl verursacht, ganz egal. Jeder möchte sich, vor allem im Urlaub, wohlfühlen. Kopfkissen und -bezüge sind oft kleiner und Bettlaken sollten auf die zugeschnittenen Matratzen passen. So ist ein individuelles Abnähen der Bett- und Kopfkissenbezüge notwendig. Serviceleistungen, die Bettwaren-Shop.de schon seit 14 Jahren anbietet und gute Erfahrungen damit gemacht hat. Genkinger hält inzwischen mehr als 45.000 unterschiedliche Produkte auf Lager – ohne die Größenvarianten – um die schnelle Verfügbarkeit der angefragten Dinge zu gewährleisten.

Mit ihren Produkten für Camper und ihren Serviceleistungen sind sie ziemlich einzigartig in der Branche. Matratzenauflagen (z. B. Molton) und Topper können individuell produziert, oder einfach vom Kunden selbst auf die Notwendigkeiten im Wohnmobil oder in der Koje zugeschnitten werden. Die Produkte werden direkt von den Reisemobil-, Yacht- oder LKW-Besitzerinnen und -Besitzern nachgefragt, da sie die dünnen Matratzen, die Optik und den Komfort aufwerten. Das Unternehmen kommt so auch dem Gesundheitstrend der mobilen Reisenden und Best-Agern nach. Und ein Ende des Trends zum mobilen Wohnen ist noch nicht absehbar.

Dem Kunden im Online Shop wird die Individualisierung einfach gemacht. So wird beispielsweise bei den Kissenbezügen das Abnähen gleich als Option mit angeboten. Man muss diesen Baustein nur mit in den Warenkorb legen und der Abnähservice wird gleich bei der Bestellung mit einbezogen. Und bei den Bettlaken gibt es beispielsweise eine spezielle Kategorie für Wohnmobil, Caravan, Yacht und LKW. Dort werden die Sonderanfertigungsmöglichkeiten direkt aufgezeigt. Alles um es für die Kunden einfach und übersichtlich zu machen.

Und die Arbeit bei Bettwaren-Shop.de geht weiter. Derzeit werden Bettdecken und Kopfkissen ohne Bezüge, die farbig und einfach waschbar sind, entwickelt. Oder auch Faserdecken, die beliebig oft gewaschen werden können, sind in der Planung.

Denn auch in den kommenden Jahren erwartet der CIVD weiterhin eine hohe Nachfrage. Individuelles Reisen mit Wohnmobil oder Caravan sei eben “eine besonders sichere Urlaubsform”, sagt CIVD-Präsident Hermann Pfaff zu dem anhaltenden Boom, der in der Pandemie offenbar noch verstärkt wird. Und wie zuhause fühlen will sich schließlich Jede und Jeder, um einen guten Erholungswert aus dem Urlaub zu holen.

Wer sich von den Trends und den individualisierten Produkten selbst überzeugen will. Bettwaren-Shop.de wird sich auf der weltweit größten Urlaubs- und Touristikmesse der Caravan Motor und Touristik (CMT), vom 15. – 23.Januar des kommenden Jahres 2022 in Stuttgart präsentieren.

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

Bildquelle: Andrey Armyagov @ AdobeStock