InfectoPharm als krisensicheres Unternehmen ermittelt

Erneut beweist der Bergsträßer Arzneimittelhersteller herausragende Wirtschaftsdaten und Stabilität

Heppenheim, 11. Januar 2024 – Wie auch im Vorjahr identifizierte eine Drei-Jahres-Studie von Creditreform die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH als eines der krisensichersten Unternehmen Deutschlands mit weiterhin sicheren Arbeitsplätzen.

Die Creditreform Gruppe nutzt Wirtschaftsdaten, um Unternehmen hinsichtlich ihrer Geschäftsrisiken oder Marktpotenziale einzuschätzen. Für die im Auftrag der Süddeutschen Zeitung ausgeführte branchenübergreifende Studie wurden die Geschäftsjahre und Bilanzen von 2020 bis 2023 untersucht. 3.656 deutsche Unternehmen gelangten in die Vorauswahl. Unter ihnen ermittelte Creditreform die 300 krisensichersten, deren „Ausfallwahrscheinlichkeit“ mit weniger als 0,133 Prozent äußerst gering eingeschätzt wurde. Das mittelständische Unternehmen InfectoPharm belegt in dieser Spitzengruppe den 42. Platz.

Da dieser Analysezeitraum die wirtschaftlich herausfordernde Phase der Corona-Pandemie umfasst sowie den Beginn des Ukraine-Krieges, der Energiekrise und der allgemeinen Inflation, sind die ermittelten Kennzahlen ein aussagekräftiges Indiz für die unternehmerische Wirtschaftskraft von InfectoPharm.

„Diese Sicherheit wird auch an die Mitarbeitenden der jeweiligen Firmen weitergegeben“, so die Studie. Krisenfeste Unternehmen überstehen mehrmalige, langfristige Krisen, schwierige Situationen und Engpässe „durch kluge Planung, flexible Anpassung an die Situation und eine starke Führung“. InfectoPharm beschäftigte 2023 mehr als 250 Mitarbeitende am Stammsitz in Heppenheim und annähernd 400 in der InfectoPharm Gruppe. Fortlaufend werden weitere Stellen mit stabilen und gleichermaßen spannenden Zukunftsaussichten angeboten.

Mit zwei deutschen Tochterunternehmen und zwei internationalen Niederlassungen erwirtschaftet das international agierende Familienunternehmen einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 250 Mio. Euro bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 15 Prozent. InfectoPharm hat sich innerhalb von 35 Jahren sowohl eine führende Position in der Nische der Kinderheilkunde aufgebaut als auch weitere Felder – wie die Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie, HNO und Allergologie – erschlossen.

Creditreform führt als Gründe für die Eingruppierung einen hohen Jahresüberschuss, eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, eine ausgezeichnete Bonität, eine hohe Liquidität im gesamtwirtschaftlichen Vergleich und einen positiven Return on Investment (ROI) an – die ausschlaggebenden Kriterien im Wirtschafts-Ranking.

Zum Unternehmensranking der SZ:

https://www.sueddeutsche.de/advertorial/sz-institut/krisensicherste-unternehmen-2023/?utm_source=info&utm_medium=mail&utm_campaign=krisensicherste-unternehmen-2023

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und

Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30

Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger

Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit

zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie,

Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden.

Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und

Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich und Italien

sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers

GmbH. Mit mehr als 350 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz

von rund 250 Mio. Euro (2022), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 15

Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft,

wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und

„Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

Über die Creditreform Rating AG

Die Creditreform Rating AG ist eine der führenden europäischen

Ratingagenturen. Gegründet im Jahr 2000 als Teil der weltweit tätigen

Creditreform Gruppe, ist sie spezialisiert auf die Einschätzung von Kreditrisiken

und bietet Investoren und Kreditgebern ein umfangreiches Spektrum an Rating-

Services und Risikomanagement-Lösungen.

