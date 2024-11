Innovative Spindelhubgetriebe für Antriebslösungen

Präzise, robust, vielseitig: Spindelhubgetriebe von Nozag mit digitalem Konfigurator für industrielle Anwendungen.

Die Nozag AG, ein führender Anbieter von Antriebskomponenten, bietet eine vielseitige Produktpalette, die speziell auf industrielle Anwendungen zugeschnitten ist. Im Mittelpunkt stehen die innovativen Spindelhubgetriebe, die für präzise Hub- und Bewegungsabläufe sorgen und sich durch höchste Zuverlässigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Diese Getriebe finden Anwendung in zahlreichen Branchen und tragen dazu bei, effiziente und kostengünstige Antriebslösungen zu realisieren.

Die Spindelhubgetriebe von Nozag sind in mehreren Varianten verfügbar, um spezifische Anforderungen optimal zu erfüllen. Für extreme Umwelt- und Betriebseinflüsse eignet sich zum Beispiel das Spindelhubgetriebe „Gold“. Es ist hoch korrosionsbeständig und eignet sich für extreme Umgebungen mit Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen. Gefertigt aus CuAL10Fe5Ni5 und rostfreiem Stahl, ist es abrieb- und kavitationsfest und bildet eine schützende Oxidschicht für zusätzlichen Widerstand.

Zu den wichtigsten Produktausführungen gehören:

Stehende Spindelhubgetriebe

Das stehende Spindelhubgetriebe von Nozag zeichnet sich durch hohe Funktionalität und Wirtschaftlichkeit aus. Der modulare Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen und kostengünstige Antriebslösungen. Mit korrosionsbeständigen Materialien und geringer Wartung ist es für raue Industrieumgebungen geeignet. Es wandelt Drehbewegungen zuverlässig in Axialbewegungen um und kann dank vielfältiger Anbauteile wie Schutzrohren und Verdrehsicherungen individuell ausgestattet werden.

Rotierende Spindelhubgetriebe

Die rotierenden Spindelhubgetriebe bieten zuverlässige Antriebslösungen durch den modularen Aufbau und hochwertige Materialien. Die Spindel ist fest mit dem Schneckenrad verbunden und dreht sich, wodurch die Mutter auf- und abschraubt. Diese Getriebe sind für industrielle Anwendungen konzipiert, die Präzision sowie Robustheit erfordern, und reduzieren Investitions- und Wartungskosten erheblich.

Anpassbare Antriebskomponenten

Für eine präzise und effiziente Kraftübertragung in Maschinen hat Nozag verschiedene Antriebskomponenten im Sortiment. Sie umfassen robuste Verbindungswellen, steckbare Kupplungen und langlebige Kegelradgetriebe. Diese Komponenten zeichnen sich durch einfache Montage, hohe Torsionssteife und reduzierte Schwingungen aus, was eine zuverlässige Leistung und Anpassungsfähigkeit in verschiedensten industriellen Anwendungen gewährleistet.

Maßgeschneiderte Lösungen für vielseitige Anforderungen

Die Spindelhubgetriebe von Nozag lassen sich durch ihr Baukastensystem flexibel anpassen und bieten für jede Anwendung die passende Lösung – von extremen Lastanforderungen bis hin zu Präzisionsaufgaben. Der modulare Aufbau der Produkte sorgt für einfache Integration in unterschiedlichste industrielle Umgebungen, unterstützt durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör wie Kupplungen und Wellenverbindungen.

Digitaler Konfigurator erleichtert die Planung

Mit dem benutzerfreundlichen Spindelhubgetriebe-Konfigurator auf der Website von Nozag können Kunden ihre individuellen Systeme selbst planen und erhalten sofort eine detaillierte Stückliste. Das Tool hilft, die besten Kombinationen und optimalen Komponenten auszuwählen, um individuelle Antriebslösungen schnell und unkompliziert zusammenzustellen.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und die Umsetzung innovativer Ingenieurskunst bietet Nozag nicht nur zuverlässige, sondern auch langlebige Lösungen für industrielle Anforderungen. Mit einer über 50-jährigen Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik ist die Nozag ein verlässlicher Partner für Standardlösungen und maßgeschneiderte Anwendungen, die höchste Präzision und Qualität verlangen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Adrian Hugentobler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17



https://www.nozag.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.