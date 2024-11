Innovatives Speiseeis-Seminar in Leipzig geplant

Leipzig, 08.11.2024Die Lust auf Eis GmbH lädt Fachleute der Eisindustrie zu einem umfassenden Seminar in Leipzig ein, das alle Aspekte der Speiseeisherstellung abdeckt. Teilnehmer erhalten sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in moderne Eistechnologien und Hygienevorschriften, gekoppelt mit der Praxis der Herstellung von Milch- und Fruchteis.

Vielfalt der Eisrezepte und Eistechniken

Das Seminar konzentriert sich auf eine breite Palette von Eisrezepten und den Einsatz modernster Eistechniken, um Fachleuten die neuesten Trends und Innovationen in der Branche zu vermitteln. Die Veranstaltung zielt darauf ab, den Teilnehmern durch praktische Workshops die Möglichkeit zu geben, verschiedene Milch- und Fruchteissorten selbst herzustellen, und bietet eine Plattform für den Austausch über Best Practices in der Eisproduktion.Theorie der Speiseeisherstellung und gesetzliche Anforderungen

In Ergänzung zu den praktischen Sessions bietet das Seminar eine umfassende theoretische Ausbildung, bei der sowohl die rechtlichen Grundlagen der Speiseeisproduktion als auch wichtige Aspekte der Lebensmittelhygiene behandelt werden. Die Teilnehmer erfahren mehr über die essenziellen Gesetze und Vorschriften, die für die Herstellung und den Verkauf von Speiseeis relevant sind, und wie sie diese in ihrer täglichen Arbeit umsetzen können.Praktische Übungen zu Milch- und Fruchteis

Der praktische Teil des Seminars erlaubt den Teilnehmern, unter Anleitung erfahrener Fachleute eine Vielzahl von Milch- und Fruchteissorten herzustellen. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die kreative Nutzung von Rohstoffen gelegt, um individuelle und marktfähige Eisvarianten zu kreieren. Diese praktische Anwendung befähigt sie, unmittelbar ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Geschmacksrichtungen direkt in ihre bestehenden Produktlinien einzubinden.Inklusive Leistungen und Zertifizierung

Jedem Teilnehmer werden Snacks, warme und kalte Gerichte sowie Getränke zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Materialien, darunter eine Arbeitsmappe mit Rezepturen, werden für den dauerhaften Gebrauch bereitgestellt. Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Seminars ein Zertifikat, das ihre neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Speiseeisherstellung offiziell bestätigt. Interessierte können sich unter www.lustaufeis24.de anmelden.

