Intelligente Planung setzt neue Maßstäbe in der Kältetechnik

Moers – 15. August 2024: Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie setzt immer mehr auf innovative Lösungen, um die Effizienz ihrer Kälteanlagen zu steigern. Dabei stehen besonders die Optimierung der Planungsprozesse und damit die Reduzierung von Projektkosten im Vordergrund.

Die Bedeutung der Kältetechnik in der Lebensmittelindustrie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unternehmen dieser Branche können durch präzise Planung ihrer Kühlanlagen und die Wahl der richtigen Planungssoftware und -methode potenzielle Fehler bereits in der Planungsphase identifizieren und beheben. Dies führt zu einer erheblichen Optimierung des Planungsprozesses und damit zu Kostensenkungen im gesamten Projekt.

Mehr Planungssicherheit durch Automatisierung

Dank umfassender Automatisierungsfunktionen können Kühlanlagen schnell und fehlerfrei konzipiert werden. Bestehende Kataloge an Standardteilen ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. Die durchgängige Integration von R&I- und 3D-Planungsprozessen ermöglicht die Wiederverwendung von Informationen und steigert damit die Effizienz zusätzlich. Eine gewerkeübergreifende, integrierte 3D-Planung erleichtert die Zusammenarbeit im Team und sorgt für eine reibungslose Abstimmung zwischen den verschiedenen Gewerken. Damit wird eine ganzheitliche Anlagenplanung inklusive Rohrleitungsbau, Stahlkonstruktionen, Klimatechnik und vielem mehr ermöglicht.

Qualitätskontrolle mindert das Planungsrisiko

Automatische Konsistenz- und Kollisionsprüfungen identifizieren frühzeitig räumliche Konflikte in der Planung. Dies verhindert kostspielige Fehler und Verzögerungen während der Bauphase. Durch die Überprüfung der Planung auf potenzielle Kollisionen wird die Planungsqualität erhöht und das Risiko von Ausfällen und Betriebsunterbrechungen minimiert. Die automatische Konsistenz- und Kollisionskontrolle trägt somit zu einer Effizienzsteigerung und einer reibungsloseren Umsetzung der Planung bei.

Innovative Planungsmethoden identifizieren und nutzen

Insgesamt ermöglicht eine optimierte Planung mit einer entsprechenden Planungssoftware eine schnellere, kostengünstigere und effiziente Planung und Montage von Kälteanlagen in der Lebensmittelindustrie. Unternehmen, die auf innovative Lösungen wie M4 PLANT setzen, können so innovative Planungsmethoden direkt umsetzen, die Effizienz ihrer Kälteanlagen schnell optimieren und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern.

Fazit: Innovative Planungssoftware und -methoden optimieren Kälteanlagen in der Lebensmittelindustrie, reduzieren Kosten und fördern die Wettbewerbsfähigkeit.

Mehr über moderne Kältetechnik erfahren »



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

