Intelligentes Kassensystem von ISS-POS – das Sprungbrett für Digitalisierung und Skalierung

ISS-POS Kassensysteme auf der EuroCIS und EuroShop 2026

Bergisch Gladbach / Düsseldorf, 12.12.2025 – Die ISS-POS Kassensysteme sind auf der EuroCIS 2026 vertreten, die vom 22. bis 26. Februar 2026 im Rahmen der EuroShop in Düsseldorf stattfindet.

Als Aussteller präsentiert ISS-POS zwei zentrale Highlights: Zum einen die modulare Serversoftware, mit der Warenwirtschaft, Kasse, Lagerverwaltung und Reporting (z. B. Bestands- und Inventurverwaltung, Verkaufsstatistik, Bon- und Bestandsreports) zentral gesteuert werden können – wodurch Händler ihr System flexibel an wachsende Anforderungen anpassen können. Zum anderen die mobilen Lösungen ISS POS Mobile App und ISS POS Go App, mit denen Einkäufer und Filialleiter auch im Geschäft oder unterwegs Artikelpflege, Bestandserfassung, Preisänderungen, Inventur oder Umsatz-Monitoring in Echtzeit vornehmen können – ideal für Filialketten, mobilen Handel oder expandierende Unternehmen.

Damit haben Einzelhändler, vor allem aus dem Bereich Lebensmittel, ein ideales Sprungbrett für weitere Digitalisierung ihrer Prozesse und des Angebots. Besonders kleinere und mittlere Ketten erhalten ein stark skalierbares Instrument für ihre eigene Entwicklung.

Mit diesem Ansatz adressiert ISS-POS gezielt die Anforderungen moderner, flexibler Handelsbetriebe: Die Kombination aus Modularität, Skalierbarkeit und mobil nutzbaren Tools erlaubt einen fließenden Übergang zwischen stationärem POS-Betrieb, Filialverwaltung und mobilen Arbeitsabläufen.

Besucher erhalten auf der Messe die Gelegenheit, die Lösungen im Live-Einsatz zu sehen.

Über ISS-POS

Seit 2012 steht ISS-POS für Kassensysteme im Einzelhandel und bietet eine kompletten Kosmos von Hard- und Software-Lösungen: Dazu gehören POS-Registrierkassen der neuen Generation, elektronische Barcode-Waagen, Handheld-Terminals, Barcode-Drucker, Barcode-Lesegeräte, Marktautomatisierung, Cafe- und Restaurantautomatisierung, Lagerautomatisierung und Außendienst-Service. Neben den Kartenzahlungssystemen bietet das Unternehmen nahezu alle modernen Online-Zahlungskanäle an und schafft so schlüsselfertige Projekte zu E-Commerce und Digitalisierung.

ISS-POS ist Teil der WindsoftTech GmbH.

Entstanden aus dem Einzelunternehmen ISS POS Kassensysteme entwickelt die Windsofttech GmbH Produkte und Dienstleistungen mit dem Ziel, die Verkaufsprozesse vom Hersteller bis zum Endverbraucher zu digitalisieren. Dabei spielt das Online-Marketing eine ganz entscheidende Rolle. Kunden, die in ihrer ursprünglichen Software-Infrastruktur ein professionelles E-Commerce-System etablieren wollen, finden hier die richtigen Ansprechpartner. Tools für die Verwaltung von Vertriebskanälen vervollständigen das Angebotsportfolio.

